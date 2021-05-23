Devlet desteğiyle hayvancılığa başlayan eski hükümlü hayatında yeni sayfa açtı - Son Dakika

Devlet desteğiyle hayvancılığa başlayan eski hükümlü hayatında yeni sayfa açtı

23.05.2021 11:37
Devlet desteğiyle hayvancılığa başlayan eski hükümlü hayatında yeni sayfa açtı, System.String[]

Erzurum'da aldığı destekle hayvancılığa başlayan eski hükümlü 33 yaşındaki Emre Kılınç, zor günleri geride bırakıp hayatında yeni bir sayfa açmanın mutluluğunu yaşıyor.

Erzurum'da aldığı destekle hayvancılığa başlayan eski hükümlü 33 yaşındaki Emre Kılınç, zor günleri geride bırakıp hayatında yeni bir sayfa açmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Nene Hatun Mahallesi'nde yaşayan Kılınç, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce yürütülen "Engelli ve Eski Hükümlülerin Kendi İşini Kurma Projesi'ne" başvurdu.

Hazırladığı projenin kabul edilmesinin ardından 44 bin lira hibe desteği alan Kılınç, 6 ay önce mahallesinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine başladı.

Bu destekle aldığı hayvanlardan 4'ünün yavrulamasıyla büyükbaş hayvan sayısı 10'a yükselen Kılınç, hayvanlarının sütünü satarak geçimini sağlıyor.

Kılınç, AA muhabirine, devlet desteğiyle başladığı besicilik sayesinde zor günlerinin geride kaldığını söyledi.

Cezaevinden çıktıktan sonra denetimli serbestlik müdürlüğü bünyesindeki mesleki kurslarda eğitim aldığını ve bir eğitmenin tavsiyesi üzerine besiciliğe başladığını ifade eden Kılınç, "Sertifikamı alıp evraklarımı tamamladıktan sonra başvuruda bulundum. Ardından devletimizin vermiş olduğu hibe desteğinden faydalandım. 6 ay önce bana verilen hibe desteğiyle 6 inek aldım. Bu hayvanlarımın 4'ü yavruladı. Diğer hayvanlarım da birkaç güne kadar yavrulayacaklar." dedi.

Kılınç, bir hükümlünün cezaevinden çıktıktan sonra iş bulmasının kolay olmadığına işaret ederek, hibe desteğinin kendisine umut olduğunu dile getirdi.

Cezaevine girip çıktıktan sonra maddi sıkıntılar yaşadığını anlatan Kılınç, "Devletimiz bizi topluma kazandırmak için böyle bir iş teşvikinde bulundu. Verilen hibe ile evimi geçindiriyorum, çocuklarıma ve aileme bakıyorum. Hayvancılık yaparak geçimimi sağlıyorum. 44 bin lira hibe desteği aldım. Diğer masraflarla beraber yaklaşık 15 bin liralık bir eklemeyi de ben yaptım. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Mutlu ise kurumlarına kayıtlı dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan engelli ve hükümlülere yönelik her türlü desteğin sunulduğunu belirtti.

"Kendi işinin patronu oldu"

Denetimli serbestlik müdürlüğü aracılığıyla başvuruda bulunan Kılınç'a projesinin onaylanmasının ardından hibe desteğinin sağlandığını aktaran Mutlu, "Kişinin buradan sağladığı kazanç da bizim için önemli. İstihdam sadece bir kişinin işverenin yanında ücret mukabilinde çalışması değildir. Eğer bir kişi kendi işini kuruyorsa, kendi işinin başında patron olabiliyorsa bu da bizim için istihdamdır. Dolayısıyla bu kardeşimiz kendi istihdamını oluşturmuş ve işinin patronu olmuş." ifadelerini kullandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ofluoğlu da suç tekrarının önüne geçebilmek için kişinin psikososyal ve sosyoekonomik açıdan desteklenmesi gerekliliğine inandıklarını anlattı.

Erzurum'da özellikle Çalışma ve İş Kurumu destekleriyle 90 hükümlünün kendi işini kurmasına aracılık yaptıklarını vurgulayan Ofluoğlu, şunları kaydetti:

"Hükümlülerle görüşürken sağlanan imkanlardan söz ettik. Bunları projelendirmelerini istedik ve proje sürecinde de rehberlik yaptık. Kendi işini kuran ve bu yönde adım atan hükümlü, hem kendisi hem toplum hem de ailesi için önemli bir adım atmış, diye görüyoruz. Hükümlünün rehabilite edilmesi ve topluma kazandırılması ile suç işlememesini amaçlıyoruz. Ekonomik anlamda kendi gücü olan ve ayakları üzerinde durabilen hükümlünün bir daha suç işlemeyeceği veya suç işlenmesinin engellenmesinde olumlu yönde etkisinin olacağını düşünüyoruz."

Devlet desteğiyle hayvancılığa başlayan eski hükümlü hayatında yeni sayfa açtı
Devlet desteğiyle hayvancılığa başlayan eski hükümlü hayatında yeni sayfa açtı
Devlet desteğiyle hayvancılığa başlayan eski hükümlü hayatında yeni sayfa açtı
Devlet desteğiyle hayvancılığa başlayan eski hükümlü hayatında yeni sayfa açtı
Devlet desteğiyle hayvancılığa başlayan eski hükümlü hayatında yeni sayfa açtı

Denetimli Serbestlik, Emre Kılınç, Engelli, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Devlet desteğiyle hayvancılığa başlayan eski hükümlü hayatında yeni sayfa açtı - Son Dakika


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