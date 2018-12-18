Devlet Desteğiyle İşinin Patronu Oldu
3 saat önce
Hizan ilçesinde yaşayan Emrullah Ekinci, aldığı devlet desteği ile tavuk çiftliği kurdu.
Hizan
ilçesinde yaşayan Emrullah Ekinci
, aldığı devlet desteği ile tavuk çiftliği kurdu.
Ekinci, yaptığı açıklamada, daha önce çeşitli işlerde çalıştıktan sonra işini kurmak için ilgili kurumlara hibe başvurusunda bulunduğunu söyledi.
Başvurusunun kabul edilmesinin ardından aldığı 30 bin lira hibe desteğiyle çiftlik kurduğunu anlatan Ekinci, "Şu an 450 tavuğumuz var. Tavuklar yeni yeni yumurtlamaya başladı. Günde 40-50 yumurta alıyoruz. Ev ekonomisine katkı sağlamak için çabalıyoruz. Devlet desteği ile kendi işimin patronu oldum." dedi.
Ekinci, ürettiği yumurtaları satarak geçimini sağladığını ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:07 Kaynak: AA
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