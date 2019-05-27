Son Dakika Haberleri: Devlet desteğiyle katma değerli ürünler üretiyor

Devlet desteğiyle katma değerli ürünler üretiyor

57 dakika önce

Uşak'ta devletten aldığı 6 milyon 242 bin liralık hibeyle işletmesini modernize edip büyüttükten sonra süt tozu üretimine başlayan firma, süt protein konsantresi de üretecek.

Devlet desteğiyle katma değerli ürünler üretiyor, System.String[]
Uşak'ta devletten aldığı 6 milyon 242 bin liralık hibeyle işletmesini modernize edip büyüttükten sonra süt tozu üretimine başlayan firma, süt protein konsantresi de üretecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:03 
Ekonomi
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