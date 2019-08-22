Devlet desteğiyle keçi sayısını 4'e katladı

Bingöl'ün Genç ilçesinde yaşayan Fatma Anan, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından aldığı destekle 3 yılda keçi sayısını 4'e katladı.

İlçeye bağlı Harmancık köyünde hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan 9 çocuk annesi Anan, 5 yıl önce eşini kaybetti.

Beslediği keçilerin et ve sütünden kazandıklarıyla 8 çocuğunu evlendiren Anan, eşinin vefatından sonra da en küçük oğlu 16 yaşındaki Barış'ın da desteğiyle keçilerine çobanlık yapmaya devam ediyor.

Yüzde 50 hibeyle ahır yaptırdı

Keçilerine daha iyi ortamlarda bakabilmek için proje hazırlatan ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaatta bulunan Anan'nın projesi, 2016'da DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının küçükbaş hayvancılık işletmelerinin modernizasyonu kapsamında kabul edildi.

Yüzde 50 hibeyle yaptırdığı ahır sayesinde daha iyi koşullarda yetiştiriciliği sürdüren Anan'ın 3 yıl önce yaklaşık 100 olan keçi sayısı, yavrularla beraber 400'ü geçti.

Güne sabah namazıyla başlayan Anan, ilk önce ineklerini sağıyor, sonra keçilerini meraya salıyor. Ahırını temizledikten sonra kendisi de keçilerin peşinden meraya gidiyor.

Fatma Anan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baktığı keçilerden elde ettiği gelirle kimseye muhtaç olmadan oğlu Barış ile yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

DAP'a sunduğu proje sayesinde devlet desteğiyle yeni bir ahıra kavuştuğunu kaydeden Anan, "Genç yaştan beri keçi çobanlığı yapıyorum. Bana ahır yapan, hayvanlarımı aşılayan devletimi çok seviyorum. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ilgililere teşekkür ediyorum." dedi.

Ekmek parası için ilerleyen yaşına rağmen çalışmak zorunda olduğunu aktaran Anan, 9 çocuğundan 8'ini keçilerden elde ettikleri gelirle büyütüp evlendirdiğini, küçük oğlunun desteğiyle aynı mesleği sürdürdüğünü aktardı.

"Ömrümde hiç doktora gitmedim. Ömrüm boyunca hayvan güdüyorum." diyen Anan, devletten aldığı destekle daha iyi koşullarda çobanlık yapmanın mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

Oğlunu evlendirip, hacca gitmek istiyor

Emeklerinin karşılığını aldığını ve çocuğunu evlendirip ardından hacca gitmek istediğini vurgulayan Anan, şunları kaydetti:

"Çocuklarımın hepsi evlendi, bir oğlum tek evlenmedi. Şu anda küçük oğlumla yaşıyorum. Tek isteğim onun da evlenmesi. İleride hayvanlarımı satıp yarısıyla oğlumu evlendireceğim, diğer yarısıyla hacca gideceğim. Başka da bir isteğim yoktur."

Anan, keçi çobanlığı dışında başka bir iş yapamadığını, gücü yetene kadar da keçi beslemeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

"Geçimimizi sağlıyoruz"

Barış Anan da okula gittiği için annesinin köyde yalnız kaldığını, boş zamanlarında annesine yardım ettiğini söyledi.

"Her konuda anneme destek oluyorum.Geçici olarak eğitimime ara verdim. Eğitimimi sürdürmek için açık öğretim lisesine kayıt yaptıracağım." diyen Anan, mühendis olmak istediğini kaydetti.

Anan, annesiyle dönüşümlü olarak keçileri otlattığına değinerek, "Babam vefat ettikten sonra annemle bu işi yapıyoruz. Ağabeylerim ve ablalarım hepsi evlendi ben ve annem yalnız kaldık. Tek başımıza bu işi yapıyoruz, geçimimizi sağlıyoruz." dedi.