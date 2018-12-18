Son Dakika Haberleri: Devlet Desteğiyle Kendi İşinin Patronu Oldu

Devlet Desteğiyle Kendi İşinin Patronu Oldu

26 dakika önce

Bitlis'in Hizan ilçesinde 10 yıldan fazladır değişik iş alanlarında işçi olarak çalışan Emrullah Ekinci, devlet desteğiyle kendi işinin patronu oldu.

Devlet Desteğiyle Kendi İşinin Patronu Oldu, System.String[]
Bitlis'in Hizan ilçesinde 10 yıldan fazladır değişik iş alanlarında işçi olarak çalışan Emrullah Ekinci, devlet desteğiyle kendi işinin patronu oldu.

Hizan'da yaşayan Emrullah Ekinci, devlet desteğiyle tavuk çiftliği kurarak kendi işinin patronu oldu. Devlet desteğiyle kendine olan güveninin arttığını söyleyen Emrullah Ekinci, "Daha önceleri amelelik veya işçilik yapıyordum. Düşündüm, taşındım ben de bu işi yapmaya karar verdim ve Tarım ve Orman Bakanlığına başvurumu yaptım. Devlet desteği ile 30 bin lira hibe aldım. Ben de o destekle çiftlik kurdum. Şu an 450 adet tavuğumuz bulunmaktadır. Bu şekilde ev ekonomisine katkı sağlamak için çabalıyoruz. Tavuklarım yeni yumurtlamaya başladıkları için şu an günde 40-50 civarında yumurta elde ediyorum" dedi.

Tavukların barındığı alanın ısısını da kurduğu sobayla sağladığını dile getiren Ekinci, "Hep hazıra alışmışız. Dışarıdan gelen ithal, organik olmayan yumurtalara alışmışız. Bu yüzden ben de bu çiftliği kurdum. Artık organik ve daha sağlıklı yumurta tüketilmesi için çalışıyorum" diye konuştu. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:20 Kaynak: İHA

Bitlis, İşçi, Hizan, Ekinci, Güncel
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