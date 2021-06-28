Devlet desteğiyle koyun varlığı artıyor

Erzincan'da "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında 62 üretici yeni hayvanlarına kavuştu. Yüksek rakımlı yaylalarda üreticilik yapan çiftçiler projeden oldukça memnun.

"Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında özellikle Erzincan genelinin koyun yetiştiriciliğine elverişli yapısı ile küçükbaş işletmelerinin kapasitelerini artırarak yerel ırkların gelişmesine katkı sunması ve bölgesel anlamda ekonomik güce dönüşmesi amacıyla Erzincan Valiliği koordinasyonunda 62 kişinin değerlendirmesi İl Komisyonu ve banka tarafından sonuçlandırılarak toplamda 5 bin 763 koyun alımı gerçekleştirildi. 244 kişinin de başvurusu bankanın kredi değerlendirme aşamasında olup en kısa sürede sonuçlanması beklenmekte.

Bu çerçevede Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner ekiplerince hayvanların sağlık kontrolleri gerçekleştirilerek projeden yararlanacak üreticilere uygun şartlarda banka tarafından 100 bin TL'ye kadar yüzde sıfır faizle 7 seneye kadar vadeli kredi kullandırılması sağlanacak.

Ayrıca proje dahilinde doğacak erkek hayvanların kesime gönderilerek kırmızı et üretimine katkı sağlanması ve dişi anaç hayvanların ise sürüde tutularak anaç sürüsünün büyütülmesi hedeflenmekte.

Pandemi koşulları da göz önüne alınarak kent merkezi ve ilçeler arasında koordinasyonun sağlanması ve projenin hızlıca yürümesi amacıyla Online Proje Takip Sistemi kuruldu. Hayvan yetiştiricileri hangi aşamada olduklarını bu sistem üzerinden otomatik SMS ile bildirilmiş olup böylece kurumlar arasında kişi yoğunluğu azaltılması amaçlandı.

Küçükbaş hayvan yetiştiricileri koyunlarına kavuşmanın ve üretim kapasitesini artırmanın mutluluğunu yaşıyor. Erzincan'ın Dereyurt köyüne bağlı 2 bin 300 rakımlı yaylada hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Özcan Kalkan projede emeği olan herkese teşekkür ederek, "Hayvanlarımız ile birlikte yayladayız. Ailemiz ile birlikte bir sürü çaba ile bu işleri yürütüyoruz. Sürümüzü çoğaltmaya çalışıyoruz. Daha önce hayvanımız azdı. Şimdi 100 tane aldık. Başka bir geçim kaynağımız yoktur, bu işle geçim sağlıyoruz. Yaylacılık hayatımız devam ediyor" dedi. Emrah Kalkan ise, "Eskiden 20-30 koyunla başladık biz bu işe. Devletimizin bize verdiği destek ile 100 koyuna çıkarttık. Büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Proje hakkında bilgi veren Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin ise açıklamasında, "2020 Kasım ayında ülkemiz genelinde başlayan 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesi kapsamında Dereyurt köyü yaylasında bulunmaktayız. Burada koyun sayısı düşük olan çiftçilerimize 100'e tamamlayarak rantabl bir şekilde koyun üretimi yapmayı hedeflemekteyiz. Özellikle 20-30 koyunu olan çiftçilerimizi 100'e tamamlayarak bunları daha iyi koyunculuk projelerine katmak istiyoruz. Bu kapsamda bu köyümüze de 3 üreticimiz koyunlarını kendileri seçerek aldılar. İl Müdürlüğü personelleri tarafından bütün belgeleri düzenlenerek koyunlarını aldılar ve personellerimiz görüldüğü üzere kontrollerini yapıyorlar. Kontroller yapıldıktan sonra projemiz başlayacak inşallah. Bu kapsamda ilimizde şu ana kadar 62 çiftçi projesine kavuşmuş bulunmakta. Halihazırda 244 çiftçimiz de bankada projesinin onaylanmasını beklemekte ve hayvanlarını alım aşamasında bulunmaktadır. Şu ana kadar 6 bine yakın koyun ilimizde üreticilerimiz tarafından yetiştirilmeye başlandı. Özellikle istediğimiz küçük çapta küçükbaş yapan çiftçilerimizi 100 baş yetiştiriciliğini özendirerek genç nüfusu daha harekete geçirmek bizim asıl amaçlarımızdan biri. Bu kapsamda bu proje 5 yıl sürecek. 5 yılın sonunda belirli bir potansiyelle koyunculuğu, zaten ilimizin lokomotif sektörlerinden biri olan küçükbaş hayvancılığı daha da ileriye götürmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN