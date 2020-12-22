Devlet desteğiyle kurduğu bahçede yetiştirdiği zeytinin hasadına başladı - Son Dakika

Devlet desteğiyle kurduğu bahçede yetiştirdiği zeytinin hasadına başladı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi Özgen köyünde çiftçilik yapan Serdar Soysal (42), 2017 yılında devlet desteğiyle kurduğu zeytin bahçesinde hasada başladı.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi Özgen köyünde çiftçilik yapan Serdar Soysal (42), 2017 yılında devlet desteğiyle kurduğu zeytin bahçesinde hasada başladı. 30 işçinin istihdam edildiği bahçede, ağaç başına 15 kilo ürün bekleniyor. Silopi ilçesine bağlı Özgen köyünde oturan Serdar Soysal, 2017 yılında 250 dönüm arazide devletin sunduğu fide desteğiyle kurduğu zeytin bahçesinde hasada başladı. Koronavirüs tedbirleri alınarak sabahın erken saatlerinde bahçenin yolunu tutan işçiler, tırmık ve zeytin silkeleme makinesi ile yere düşen zeytinleri toplayarak paketlemesini gerçekleştiriyor. Bahçede, 30 işçi istihdam ediliyor. 'AĞAÇ BAŞINA 15 KİLO ÜRÜN ALMAYI PLANLIYORUZ'Ayvalık ve Gemlik olmak üzere 2 çeşit zeytin yetiştirdiklerini söyleyen Serdar Soysal, "Devletin desteği ile 250 dönüm arazide çalışıyoruz. Burada yaklaşık olarak 30 kişiyi istihdam ediyoruz. Topladığımız ürünleri 'AĞAÇ BAŞINA 15 KİLO ÜRÜN ALMAYI PLANLIYORUZ'Ayvalık ve Gemlik olmak üzere 2 çeşit zeytin yetiştirdiklerini söyleyen Serdar Soysal, "Devletin desteği ile 250 dönüm arazide çalışıyoruz. Burada yaklaşık olarak 30 kişiyi istihdam ediyoruz. Topladığımız ürünleri Gaziantep 'teki fabrikalarda zeytinyağı ve sofralık olmak üzere işliyoruz. Bu yıl rekoltede biraz düşüklük var. Sonucu tam olarak ne çıkacak bilmiyoruz. Ağaç başına yaklaşık 15 kilo ürün almayı planlıyoruz" diye konuştu. Zeytin hasadında çalışan Batman Üniversitesi öğrencisi Erzan Aytış, evde boş oturmaktansa ailesine katkı sunmak için çalıştığını dile getirdi. Fatma Kevser de sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek çalıştıklarını söyledi.

- Şırnak - Şırnak

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