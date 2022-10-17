DEVLET DESTEĞİYLE KURDUĞU BAHÇEDE YILDA 15 TON CEVİZ ÜRETİYOR

AKSARAY'da çiftçi Nevzat Yalman, 10 yıl önce devletin 2 bin ağaç desteğiyle kurduğu ceviz bahçesinde ağaç sayısını 5 bine çıkarttı. Şu an yılda yaklaşık 15 ton ceviz üreten Yalman, 168 dönüm modern bahçemizde yıllık 15 ton ceviz üretiyoruz. Devletimiz sağ olsun bizleri bu bahçeyi kurarken yardımcı oldu. Şu an da 5 bin ceviz ağacımız var. Burada ürettiğimiz cevizleri İzmir, Ankara ile ilçemizden iç piyasaya gönderiliyor. dedi.

2 bin 500 dekar alanda 3 bin ton ceviz üretilen Aksaray'da ceviz hasadı sürüyor. 1217 rakımlı Ağaçören ilçesinde ise traktör yardımıyla yapılan hasat sonrası makinelerde yeşil kabuğundan ayrılan cevizler, kurutulduktan sonra tüketiciyle buluşuyor. Camili köyünde oturan Nevzat Yalman da 10 yıl önce devletin 2 bin adet ağaç desteğiyle ceviz üretimine başladı. Şu an bahçesindeki ağaç sayısı 5 bine ulaşırken, bu yıl yaklaşık 15 ton da ürün almayı bekliyor. 168 dekar alanda ceviz ürettiğini belirten Yalman, şunları söyledi

168 dönüm bahçemizden yıllık 15 ton ceviz üretiyoruz. Cevizimiz gerçekten çok kaliteli ve bahçemizde 3 çeşit cevizimiz var. Pedro, fernor ile chandler (çetnır) cinsi var. Biz elimizden geldiği kadar hepsini çetnıra dönüştürüyoruz. Çünkü bu cinsin yağ oranı çok yüksek, lezzetli ve birinci sınıf bir ürün. Bu bahçeyi kuralı 10 yıl oldu. Cevizleri diktikten 1 yıl sonra bir ağaçtan 4-5 kilo ürün almaya başladık ve her yıl geçtikçe verimi de artmaya başladı. İlçemizde yıllardır dedelerimiz dere kenarlarına ceviz dikerlerdi. Yerli cevizlerimiz evet çok güzel ve büyük oluyor ama verimli olmuyor. Birçok yıl soğuk alıyor ve üreticinin eli boş kalıyor. Bizim ürettiğimiz ceviz ise soğuk alma diye bir olayı yok. Bunun sebebi ise yerli cevize göre geç açıyor. Devletimiz sağ olsun bizleri bu bahçeyi kurarken yardımcı oldu. Şu anda 5 bin tane ceviz ağacımız var. Burada ürettiğimiz cevizleri İzmir, Ankara ile ilçemizden iç piyasaya gönderiliyor.

ÇİFTÇİLERİMİZ REKOLTEDEN VE SATIŞTAN MENMUN

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ile İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav da bahçede hasat çalışması sırasında incelemede bulundu. Aksaray'daki 3 bin ton ceviz üretildiğini belirten Bülent Saklav, öAksaray olarak ceviz üretiminde önemli bir yol kat ederek yılda 2 bin 500 dekar alanda, 3 bin ton bir ceviz üretimimiz var. Bu yıl hasat çok güzel gidiyor ve rekoltemizde çok yüksek. Çiftçilerimiz hem rekolteden, hem de satıştan memnunlar. Birde Ağaçören ceviziyle ilgili valiliğimiz ve bakanlığımızın destekleriyle coğrafi işaret başvurusunda bulunduk. Coğrafi işaret için başvurumuzda yapılan analizlerde yağ, protein oranıyla minareli çok yüksek çıkıyor. Bunun yanında ince kabuklu ve besleyici özelliği çok yüksek. Bölgedeki ağaçlarımızın bir diğer özelliği ise kış donlarından etkilenmiyor. Markalaştırıp tüm Türkiye'ye cevizimi tanıtmak isliyoruz.ö dedi.