Devlet desteğiyle kurduğu fabrikada 40 işçi istihdam ediyor

Muş Organize Sanayi Bölgesi
'nde devlet desteğiyle kurduğu plastik fabrikasında yılda yaklaşık 800 ton hammadde işleyen girişimci Mahsum Özdemir, 40 personel istihdam ediyor.
Bölgenin gıda ambalaj ihtiyacının bir bölümünü karşılayan ve 3 vardiya üretim yapan Muş Plastik
Fabrikası, Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgelerinin yanı sıra Kayseri
, Konya
ve Adana
'ya da satış yaparak yılda 6,5 milyon lira girdi sağlıyor.
Fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, gıda ambalajında markalaşarak kaliteli üretim yaptıklarını ve 40 kişiye iş imkanı sağladıklarını söyledi.
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve KOSGEB yatırım teşvikleriyle makine ve ekipmanların üretim kalitesini arttırdıklarını anlatan Özdemir, şöyle konuştu:
"Devletimizin bize sunduğu yatırım desteği sayesinde kapasitemizi artırdık. Hem ülkemizin hem de ilimizin ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlamaktayız. Fabrika şu anda yüzde 75 kapasite ile çalışıyor. Yılda yaklaşık 800 ton hammadde işliyoruz. Ülkemizin ve ilimizin ekonomisine 6,5 milyon lira girdi sağlıyoruz. Ancak bu arzuladığımız bir rakam değil. Çok daha yüksek rakamlara taşımayı hedefliyoruz."
Özdemir, bölgenin istihdama, gelişmeye ve kalkınmaya ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bu tür işletmelerin sayısının artması gerekiyor. Organize Sanayi Bölgesi'nde 7 gün 24 saat çalışan tek firmayız. 1998 yılında fabrikada ara depo işçisi olarak göreve başladım. İlerleyen süreçte firmanın çeşitli kademelerinde görev aldım. 2005 yılında firma sahipleri işi ciddi anlamda yapabileceğimi görünce firmayı bana devretti. Devletin desteğiyle şu anda üretime devam ediyorum."