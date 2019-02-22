Son Dakika Haberleri: Devlet Desteğiyle Kurduğu İşletmede 240 Kişi Çalışıyor

Devlet Desteğiyle Kurduğu İşletmede 240 Kişi Çalışıyor

1 saat önce

Muş'ta yaşayan Cemal Oktan, devlet desteğiyle kurduğu tekstil üretim işletmesinde 240 kişiye istihdam sağladı.

Muş'ta yaşayan Cemal Oktan, devlet desteğiyle kurduğu tekstil üretim işletmesinde 240 kişiye istihdam sağladı.

İstanbul'da giyim üzerine şirketi bulunan Oktan, memleketi Muş'ta devlet desteğiyle yatırım yapmaya karar verdi.

Sungu Beldesindeki tekstil kentte işletme kuran Oktan, günde 5 bin 500 değişik ürün üretiyor.

Oktan, yaptığı açıklamada, ünlü giyim mağazalarının ürünlerini imal ettiklerini belirterek, devlet desteğiyle açtığı işletmede aralıksız üretim yaptıklarını söyledi.

Devlet desteğinin işletmeciler için iyi bir fırsat sağladığını ifade eden Oktan, şöyle konuştu:

"Devletin desteği sayesinde kurduğumuz işletmede 240 kişi çalışıyor. Şu an sektör bazında en çok istihdamı sağlayan ve günde 5 bin 500 ürün üreten firmalardan biriyiz. Giyim ürünlerini yurt içi piyasanın yanı sıra Rusya, Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere ve İsveç olmak üzere 32 ülkeye ihraç ediyoruz."

İŞ- KUR İl Müdürü Mehmet Emin Taylan da kentte 12 tekstil fabrikasında üretim gerçekleştirildiğini belirterek, "Firmalarımız ihtiyaç duydukları zaman meslek edindirme kursları veriyoruz. Bu fabrikamızda da 50 kişiye meslek edindirme kursu verdik. 40 kişi için de iş başı eğitim programını gerçekleştirdik. Bunlara yüzde 30 destek sağladık. Verilen destekle vatandaşlarımız, işin başında hem mesleği öğrenmiş oluyor hem de işverenimize bir külfetleri olmuyor." ifadelerini kullandı.

Tekstil işletmesinde çalışan Semanur Aşar da iş imkanı bulduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:26 Kaynak: AA

İstanbul, Muş, Ekonomi
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