Devlet desteğiyle kurduğu mantar tesisiyle kendi işinin patronu oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Devlet desteğiyle kurduğu mantar tesisiyle kendi işinin patronu oldu - Son Dakika Ekonomi

Devlet desteğiyle kurduğu mantar tesisiyle kendi işinin patronu oldu

6 saat önce

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, ev kadını Meral Demir (44), aldığı 30 bin liralık hibe desteği ile evinin bahçesinde istiridye mantarı tesisi kurdu.

Devlet desteğiyle kurduğu mantar tesisiyle kendi işinin patronu oldu, System.String[]

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, ev kadını Meral Demir (44), aldığı 30 bin liralık hibe desteği ile evinin bahçesinde istiridye mantarı tesisi kurdu. Demir, kilosu 15 TL'den alıcı bulan mantar üretimini aylık 300 kilodan 800 kiloya yükseltmeyi hedefliyor.

İlçeye bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Meral Demir, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün açmış olduğu mantar kursuna katılarak mantar yetiştiriciliği sertifikası aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayınlar Daire Başkanlığı'nın 'Kadın çiftçiler yeniliklerle buluşuyor' programı kapsamında 'Eğit, Donat Mantar Üret Projesi'ne başvuran Demir, aldığı 30 bin liralık hibe desteği ile evinin bahçesinde mantar tesisi kurdu. 100 metrekarelik serada istiridye mantarı yetiştirmeye başlayan Demir, 2 günde bir hasat yaparak ayda yaklaşık 300 kilo istiridye mantarı topluyor. Hem üretip hem de pazarlama yaparak aile bütçesine katkı sağlayan Demir, "Hedefim ayda 750- 800 kiloya çıkarak yılda 9 ile 10 ton istiridye mantarı üretmek. Ailemin desteği ile evimizin bahçesine sera kurduk. Zamanımın büyük bölümünü ekmek kapısı olan mantar üretim tesisinde geçiriyorum. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün açmış olduğu kursa katılarak sertifika aldım. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın projesine başvurdum. Bakanlık başvurum üzerine kaymakamlık aracılığıyla 30 bin lira hibe desteği verdi. Bu parayla kurduğumuz serada istiridye mantar çeşidi yetiştirmekteyiz. Kazancı iyi ailemizin tüm geçimini buradan karşılıyorum. 2 günde bir 15 ile 20 kilogram arasında hasat yapmaktayız, kilosunu 15 liradan satıyoruz" dedi.

Serayı ziyaret eden Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekibi ise Demir'i kutlayarak, üretim ve hasat dönemi hakkında bilgilendirme yaptı.


İslahiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:41 Kaynak: DHA
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Devlet desteğiyle kurduğu mantar tesisiyle kendi işinin patronu oldu
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