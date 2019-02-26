Son Dakika Haberleri: Devlet Desteğiyle Kurdukları Tesiste İstihdam Sağlıyorlar

Devlet Desteğiyle Kurdukları Tesiste İstihdam Sağlıyorlar

1 saat önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 3 genç, 2 yıl önce genç girişimci desteğinden yararlanarak açtıkları tesiste 30 kişiye istihdam imkanı sağladı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 3 genç, 2 yıl önce genç girişimci desteğinden yararlanarak açtıkları tesiste 30 kişiye istihdam imkanı sağladı.

Silopi ilçesinde yaşayan Rıdvan Aydın (28), Eren Aydınlık (30) ve Kayhan Beyhan (33) 2 yıl önce devletin verdiği genç girişimci desteği sayesinde geri dönüşüm atık tesisi kurdu.

Rıdvan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 arkadaşlarıyla genç girişimci desteği sayesinde kurdukları tesiste, şimdiye kadar bin 500 ton atık topladıklarını söyledi.

Geri dönüşüm tesisinde 30 kişiyi istihdam ettiklerini belirten Aydın, bölgede genç girişimcilere örnek olduklarını hem istihdam sağladıklarını hem de geri dönüşüm ile ekonomiye katkı sağladıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ni de ilçede titizlikle yerine getirdiklerini belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Sabah ve akşam olmak üzere 5 toplama aracımızla malzemeleri toplayıp tesisimizde gruplara göre ayırıyoruz. Pet, plastik, teneke, kutu, alüminyum, bakır ve kartonu her birini ayrı gruplar haline getirip bertaraf tesisine götürüyoruz. Ayrıştırdığımız atıkları Gaziantep, Kahramanmaraş, İskenderun, Osmaniye ve Adana'ya gönderiyoruz. Topladığımız bir ton kağıt geri dönüştürüldüğünde 17 çam ağacını kurtarmış oluyoruz."

Tesiste çalışan Mehmet Yürek de ilçede böyle tesislerin açılmasıyla istihdamın artığını belirterek, yararlı bir işte çalıştığı için mutluluk duyduğunu aktardı.

Yürek, "30 personel olarak çalışıyoruz. Burada çalışarak hem çevremizin temizlenmesine vesile oluyor hem de ev ekonomisine katkı sunuyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:35 Kaynak: AA

Silopi, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Orhan Gencebay'ın Eşi Sevim Emre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğum Gününü Kutladı Erzurumsporlu Futbolcunun Kız Arkadaşının Ölmediği Ortaya Çıktı

Gelir Vergisi Beyanname Verme Süresi Uzatıldı Diyarbakır'da Memur Olmak İsteyenler Uzun Kuyruklar Oluşturdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 15:24:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devlet Desteğiyle Kurdukları Tesiste İstihdam Sağlıyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]