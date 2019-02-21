Son Dakika Haberleri: Devlet Desteğiyle Kurulan Fabrikada Ucuz Nohut Satışı

Devlet Desteğiyle Kurulan Fabrikada Ucuz Nohut Satışı

24 dakika önce

Muş'ta Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı yüzde 50 hibe desteğiyle tohum işleme fabrikası kuran girişimci, ucuz nohut satışına başladı.

Devlet Desteğiyle Kurulan Fabrikada Ucuz Nohut Satışı, System.String[]
Muş'ta Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı yüzde 50 hibe desteğiyle tohum işleme fabrikası kuran girişimci, ucuz nohut satışına başladı.

Merkeze bağlı Sungu beldesi Bahçelievler mevkilisinde devlet desteğiyle fabrika kuran girişimci İlhan Yüzgüllü, çiftçiden aldığı yaklaşık piyasa değeri 10 lira olan nohudu, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın çağrısı üzerine yüzde 50 indirimle pazarlamaya başladı. Tohum işleme tesisinde şu anda stokta yaklaşık 120 ton organik nohut bulunduğunu aktaran İlhan Yüzgüllü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülke genelinde başlattığı ucuzluk kampanyasına katkıda bulunmak istediğini ifade etti. Marketlerde nohudun kilosunun 10 liraya satıldığını ifade eden Yüzgüllü, "Yüzde 50 indirimle 5 liraya satışa sundum. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla başlatılan sebze ve hububatı halka ucuz satma kampanyası kapsamında stoktaki nohutları vatandaşlarımıza daha ucuz fiyata satmaya karar verdik. Talep bekliyoruz. Çünkü üreticiden 2,5 liraya ürün alan şahıslar markette 15 liraya satıyorlar. Aradaki fark yüzde 500'e kadar yükseliyor. Ama biz çiftçiden 4 liraya aldığımız nohudu 5 liradan vatandaşımıza satıyoruz. Tamamen Cumhurbaşkanımızın açmış olduğu kampanya üzerine bizde bu çağrıya uyarak ekonomiye katkı sağlamak amacıyla bu kararı aldık" dedi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:20 Kaynak: İHA

Muş, Güncel
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