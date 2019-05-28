Son Dakika Haberleri: Devlet desteğiyle kurulan kooperatif yılda 600 ton süt üretiyor
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Devlet desteğiyle kurulan kooperatif yılda 600 ton süt üretiyor

38 dakika önce

Niğde'de aralarında kadınların da bulunduğu 110 üyeden oluşan ve devlet desteğiyle kurulan kooperatifte yıllık 600 ton süt üretiliyor.

Devlet desteğiyle kurulan kooperatif yılda 600 ton süt üretiyor, System.String[]
Niğde'de aralarında kadınların da bulunduğu 110 üyeden oluşan ve devlet desteğiyle kurulan kooperatifte yıllık 600 ton süt üretiliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Bahçeli beldesinde bulunan 51-2 Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Mercikoğlu'ndan bilgi aldı.

Baş, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Niğde'nin en başarılı kooperatiflerinden birinde bulunduklarını söyledi.

Bir araya gelindiğinde nelerin başarılabileceğini burada gördüklerine dikkati çeken Baş, şunları söyledi: "Burası, Bakanlığımızın destekleriyle yapıldı. 1 milyon 480 bin liralık yatırım projesinin 740 bin lirasını Bakanlığımız hibe karşılığı verdi. Kooperatifimiz de bunun karşılığını üretim olarak ilimize kazandırdı. Yıllık 600 ton süt kapasitesi var. Tarımsal ve kırsal kalkınmada, tarımsal üretimde bir nevi belki göz ardı ettiğimiz ama öncelememiz gereken kooperatifçilik modellerinden biri. İnşallah bundan sonraki süreçte de böyle başarılı örnekleri çoğaltarak, üretim kapasitemizi artırmaya çalışacağız".

Mercikoğlu da kooperatifin 2016'da kurulduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"2017'de Bor sanayisinde plastik meyve ve sebze kasası üretimi ile faaliyetlerimize başladık. 2018'de de Kırsal Kalkınma Programı kapsamında 2 proje ile 120 baş süt, 200 baş da besi ahırları tesis ettik. Buna paralel olarak da Bahçeli sınırları içinde turşu fabrikası ve yöresel ürünlerin üretildiği bir tesisimiz daha mevcut. 110 ortağımız var, 27'si bayan. Şu anda 32 sigortalı çalışan personelimiz var. Niyetimiz, memlekete katma değer sağlamak. Bu konuda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz". - NİĞDE
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:40 Kaynak: İHA
Niğde, Ekonomi
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