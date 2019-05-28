Son Dakika Haberleri: Devlet desteğiyle kurulan kooperatif yıllık 600 ton süt üretiyor
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Devlet desteğiyle kurulan kooperatif yıllık 600 ton süt üretiyor

49 dakika önce

Niğde'de aralarında kadınların da bulunduğu 110 üyeden oluşan ve devlet desteğiyle kurulan kooperatifte yıllık 600 ton süt üretiliyor.

Devlet desteğiyle kurulan kooperatif yıllık 600 ton süt üretiyor, System.String[]
Niğde'de aralarında kadınların da bulunduğu 110 üyeden oluşan ve devlet desteğiyle kurulan kooperatifte yıllık 600 ton süt üretiliyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:33 
Niğde, Ekonomi
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