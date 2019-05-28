Devlet desteğiyle kurulan kooperatif yıllık 600 ton süt üretiyor
49 dakika önce
Niğde'de aralarında kadınların da bulunduğu 110 üyeden oluşan ve devlet desteğiyle kurulan kooperatifte yıllık 600 ton süt üretiliyor.
Niğde
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:33
'de aralarında kadınların da bulunduğu 110 üyeden oluşan ve devlet desteğiyle kurulan kooperatifte yıllık 600 ton süt üretiliyor.
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