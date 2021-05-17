Devlet desteğiyle mantar üretimi Yayladağı'nda bin kişiye iş sağladı - Son Dakika

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 3 yıl önce devlet desteğiyle başlanan kültür mantarı üretimiyle yaklaşık bin kişiye iş sağlandı.

Yayladağı Kaymakamlığı ve Yayladağı Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan proje kapsamında ilk etapta 25 odada yetiştiriciliğine başlanan kültür mantarı, 200'e ulaşan üretim alanıyla hem yöre halkına hem de ilçedeki barınma merkezlerinde kalan Bayırbucak Türkmenlerine gelir kapısı oldu.

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, AA muhabirine, ilçede yaklaşık 10 yıl önce tütüne alternatif olarak devlet desteğiyle ekilen çileğin yurt içi ve dışından talep gördüğünü söyledi.

Yıllık ürettikleri 10 bin ton çileğin yüzde 60'ını ihraç ettiklerini ifade eden Yalçın, son yıllarda ilçede çileğin yanı sıra mantar üretiminin de yaygınlaştığını kaydetti.

Yayladağı'nda üç yıl önce kültür mantarı yetiştiriciliğine başlandığını aktaran Yalçın, şöyle devam etti:

"Halk arasında 'beyaz altın' diye anılan şapkalı mantarın 200'e yakın odada üretimi yapılıyor. Odaların 25'i proje kapsamında kaymakamlık ve belediye arazilerine kurulu. Burada, projeden faydalanan 50 aile 6 ay üretim yapıyor. Bu aileler, yaş, çocuk sayısı ve projeye uygunluk kriterleri göz önüne alınarak proje komisyonu tarafından belirleniyor. Geriye kalan mantar odaları ise girişimciler tarafından kendi arazilerine kuruldu. Bu vatandaşlarımız kendi odalarında üretim yapıyor."

Şu an günde yaklaşık 10 ton ürün alındığını ifade eden Yalçın, mantarın yaklaşık bin kişinin geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Pazar sıkıntısı yaşamadıklarını aktaran Yalçın, "Hem Türkiye piyasasına hem de komşu ülkelerimize satışımız var. Çeşitli illerden tüccarlar, market sahipleri ürünleri ilçemizden gelip alıyor. Şu an yıllık 35 milyon lira kazanç sağladığımız mantardan gelecek yıl 70 milyon liraya yakın gelir bekliyoruz." diye konuştu.

Yalçın, ilçenin mantar üretiminde söz sahibi olması için çalıştıklarını, bu kapsamda mantarın konservesinin yapılması ve paketlenmesiyle ilgili proje hazırladıklarını kaydetti.

"Birçok aileye gelir kapısı oldu"

Tarık Karameryem, 2 yıldır mantar üretiminde çalıştığını belirtti.

Öncelikle üretim için devlet desteğiyle eğitim aldıklarını ifade eden Karameryem, "Mantar ilçede benim gibi birçok aileye gelir kapısı oldu, çok memnunuz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

Yaklaşık 3 yıldır mantar üretiminde çalışan Cafer Molla da bu iş sayesinde yüzlerinin güldüğünü ve iyi gelir elde ettiklerini söyledi.