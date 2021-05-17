Devlet desteğiyle mantar üretimi Yayladağı'nda bin kişiye iş sağladı - Son Dakika

Devlet desteğiyle mantar üretimi Yayladağı'nda bin kişiye iş sağladı

17.05.2021 11:43

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 3 yıl önce devlet desteğiyle başlanan kültür mantarı üretimiyle yaklaşık bin kişiye iş sağlandı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 3 yıl önce devlet desteğiyle başlanan kültür mantarı üretimiyle yaklaşık bin kişiye iş sağlandı.

Yayladağı Kaymakamlığı ve Yayladağı Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan proje kapsamında ilk etapta 25 odada yetiştiriciliğine başlanan kültür mantarı, 200'e ulaşan üretim alanıyla hem yöre halkına hem de ilçedeki barınma merkezlerinde kalan Bayırbucak Türkmenlerine gelir kapısı oldu.

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, AA muhabirine, ilçede yaklaşık 10 yıl önce tütüne alternatif olarak devlet desteğiyle ekilen çileğin yurt içi ve dışından talep gördüğünü söyledi.

Yıllık ürettikleri 10 bin ton çileğin yüzde 60'ını ihraç ettiklerini ifade eden Yalçın, son yıllarda ilçede çileğin yanı sıra mantar üretiminin de yaygınlaştığını kaydetti.

Yayladağı'nda üç yıl önce kültür mantarı yetiştiriciliğine başlandığını aktaran Yalçın, şöyle devam etti:

"Halk arasında 'beyaz altın' diye anılan şapkalı mantarın 200'e yakın odada üretimi yapılıyor. Odaların 25'i proje kapsamında kaymakamlık ve belediye arazilerine kurulu. Burada, projeden faydalanan 50 aile 6 ay üretim yapıyor. Bu aileler, yaş, çocuk sayısı ve projeye uygunluk kriterleri göz önüne alınarak proje komisyonu tarafından belirleniyor. Geriye kalan mantar odaları ise girişimciler tarafından kendi arazilerine kuruldu. Bu vatandaşlarımız kendi odalarında üretim yapıyor."

Şu an günde yaklaşık 10 ton ürün alındığını ifade eden Yalçın, mantarın yaklaşık bin kişinin geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Pazar sıkıntısı yaşamadıklarını aktaran Yalçın, "Hem Türkiye piyasasına hem de komşu ülkelerimize satışımız var. Çeşitli illerden tüccarlar, market sahipleri ürünleri ilçemizden gelip alıyor. Şu an yıllık 35 milyon lira kazanç sağladığımız mantardan gelecek yıl 70 milyon liraya yakın gelir bekliyoruz." diye konuştu.

Yalçın, ilçenin mantar üretiminde söz sahibi olması için çalıştıklarını, bu kapsamda mantarın konservesinin yapılması ve paketlenmesiyle ilgili proje hazırladıklarını kaydetti.

"Birçok aileye gelir kapısı oldu"

Tarık Karameryem, 2 yıldır mantar üretiminde çalıştığını belirtti.

Öncelikle üretim için devlet desteğiyle eğitim aldıklarını ifade eden Karameryem, "Mantar ilçede benim gibi birçok aileye gelir kapısı oldu, çok memnunuz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

Yaklaşık 3 yıldır mantar üretiminde çalışan Cafer Molla da bu iş sayesinde yüzlerinin güldüğünü ve iyi gelir elde ettiklerini söyledi.

Devlet desteğiyle mantar üretimi Yayladağı'nda bin kişiye iş sağladı
Devlet desteğiyle mantar üretimi Yayladağı'nda bin kişiye iş sağladı
Devlet desteğiyle mantar üretimi Yayladağı'nda bin kişiye iş sağladı
Devlet desteğiyle mantar üretimi Yayladağı'nda bin kişiye iş sağladı

Mehmet Yalçın, Yayladağı, Mantar, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Devlet desteğiyle mantar üretimi Yayladağı'nda bin kişiye iş sağladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim! Bakan Ersoy'un eşi paylaştı Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim! Bakan Ersoy'un eşi paylaştı Ummanlı turist, 10 bin doları gasp edilince gözyaşlarına boğuldu Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu Kaya Çilingiroğlu, bir kadınla görüntülenince panik yaptı Kaya Çilingiroğlu, bir kadınla görüntülenince panik yaptı Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı Sedat Peker'in iddialarına Süleyman Soylu'nun danışmanından yanıt geldi: Devletime ihanet etmedim! Sedat Peker'in iddialarına Süleyman Soylu'nun danışmanından yanıt geldi: Devletime ihanet etmedim! Silahlarla ev basıp, 15 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler: 3 yaralı Silahlarla ev basıp, 15 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler: 3 yaralı

Son Dakika Haberleri
12:17 Yıllık 60 bin lira kazanıyor! Müteahhitliği bıraktı, memleketinde çilek üretimine başladı
12:08 Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim! Bakan Ersoy'un eşi paylaştı
11:54 Altının gram fiyatı 503 lira ile son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü
11:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile Gazze konusunu görüştü
11:37 Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu
11:35 Ali Koç, Acun Ilıcalı'dan aldığı cevaba çok sinirlendi: Ben bilmiyorum, sen nereden biliyorsun?
11:30 Dolar haftaya düşüşle başladı! 8,36'dan işlem görüyor
11:12 Son dakika: Bütçe nisanda 16,9 milyar TL açık verdi! Gelirler giderleri karşılayamadı
10:54 Uzman doktor koronavirüse yakalanan kanser hastalarının savaşını Pirus zaferine benzetti
10:50 Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş
Yıllık 60 bin lira kazanıyor! Müteahhitliği bıraktı, memleketinde çilek üretimine başladı Yıllık 60 bin lira kazanıyor! Müteahhitliği bıraktı, memleketinde çilek üretimine başladı         
12:17
Tesla'nın Bitcoin sattığına yönelik iddiaları Elon Musk yalanladı Tesla'nın Bitcoin sattığına yönelik iddiaları Elon Musk yalanladı         
12:04
Altının gram fiyatı 503 lira ile son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü Altının gram fiyatı 503 lira ile son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü         
11:55
Ali Koç, Acun Ilıcalı'dan aldığı cevaba çok sinirlendi: Ben bilmiyorum, sen nereden biliyorsun? Ali Koç, Acun Ilıcalı'dan aldığı cevaba çok sinirlendi: Ben bilmiyorum, sen nereden biliyorsun?         
11:35
Son dakika: Bütçe nisanda 16,9 milyar TL açık verdi! Gelirler giderleri karşılayamadı Son dakika: Bütçe nisanda 16,9 milyar TL açık verdi! Gelirler giderleri karşılayamadı         
11:13
Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş         
10:50
Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu         
10:26
Yanında çalışan kadın, diş hekimine tecavüz iftirası attı! Adam linç ediliyordu Yanında çalışan kadın, diş hekimine tecavüz iftirası attı! Adam linç ediliyordu         
09:55
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı         
09:17
İşte kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni koronavirüs tedbirleri İşte kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni koronavirüs tedbirleri         
09:10
Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti         
23:35
Askerden yeni gelen genç evinin önünde tüfekle öldürüldü Askerden yeni gelen genç evinin önünde tüfekle öldürüldü         
22:41
"Duvardan düştüm" diyen gencin yalanını hastane polisinin dikkati ortaya çıkardı         
21:16
Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi         
17:40
Yasak aşk nedeniyle tartıştığı eşini 9 yerinden bıçaklayan şahıstan pes dedirten sözler: Pişman değilim Yasak aşk nedeniyle tartıştığı eşini 9 yerinden bıçaklayan şahıstan pes dedirten sözler: Pişman değilim         
17:10
Polisin ikna edemediği kadından pes dedirten tepki: Ceza yazarsan insan değilsin! Polisin ikna edemediği kadından pes dedirten tepki: Ceza yazarsan insan değilsin!         
16:46
Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanları öğrenince veda etti Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanları öğrenince veda etti         
15:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2021 12:28:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Devlet desteğiyle mantar üretimi Yayladağı'nda bin kişiye iş sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement