Devlet desteğiyle modern hayvan çiftliğinin sahibi oldu - Son Dakika

Devlet desteğiyle modern hayvan çiftliğinin sahibi oldu

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde yaşayan Kadir Karakaya, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle 1 milyon 700 bin lira yatırımla modern besi çiftliğinin sahibi oldu.

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde yaşayan Kadir Karakaya, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle 1 milyon 700 bin lira yatırımla modern besi çiftliğinin sahibi oldu.

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Yeşilöz köyünde küçüklüğünden itibaren hayvancılık yapan ailesine destek olan evli ve 2 çocuk babası 29 yaşındaki Kadir Karakaya, köylerindeki eski ahırın yerine modern besi çiftliği kurma hayalini ailesiyle paylaştı.

Babası ve kardeşinin desteğiyle girişimlere başlayan Karakaya'nın 2016 yılında TKDK'ye sunduğu besi çiftliği projesi kabul edildi.

TKDK'nin projesini onaylanmasıyla hibe desteği almaya hak kazanan Karakaya, köylerinde 16 dönüm araziye 98 büyükbaş kapasiteli besi çiftliği kurarak 2 yıl önce faaliyete geçirdi.

Karakaya, AA muhabirine, eski ahırlarının 40-50 büyükbaşa ancak yettiğini ve modern olmadığını söyledi.

Bu işi hakkıyla yapmak istediklerini belirten Karakaya, "Müşterilerimize kaliteli et sunmak istiyorduk. Rabb'im nasip etti. İstanbul'da daha önceden yatırım amacıyla bir dükkan almıştık. Bunu satıp TKDK'nin de yaklaşık 1 milyon 250 bin lira desteğiyle toplam 1 milyon 700 bin lira yatırımla besi çiftliği kurduk." dedi.

Çiftliği büyük zorluklar içinde tamamladıklarını dile getiren Karakaya, şöyle devam etti:

"Eskiden yaptığımız hayvancılıkla şimdiki arasında büyük fark var çünkü eski ahırlarımız kapalıydı, müşteriyi kokudan kapalı ahırlara sokamıyorduk. Şimdi müşterimiz, üzerine koku sinmeden hayvanını görüyor, kendisi istediği gibi beğeniyor. Eskiden hayvanlarda verim düşüktü, şimdi randıman da arttı, et olarak fazla almaya başladık. Eskiden ahıra 50'den fazla hayvan alamıyorduk, şu anda ahırımız 98 başlık ama istesek 300'e kadar hayvan alıyor."

Karakaya, proje aşamasında çevrelerinden başarılı olamayacakları yönünde sözler duyduklarını ancak buna aldırmayıp daha kaliteli et üretmek için bu işe girip başarılı olduklarını kaydetti.

Karakaya, Kurşunlu, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Devlet desteğiyle modern hayvan çiftliğinin sahibi oldu - Son Dakika
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