Devlet desteğiyle modern hayvancılık tesisleri yaygınlaşıyor - Son Dakika

Devlet desteğiyle modern hayvancılık tesisleri yaygınlaşıyor

19.12.2020 14:06
Devlet desteğiyle modern hayvancılık tesisleri yaygınlaşıyor, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından, 16 ayrı sektörde yatırımlara yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe desteği veriliyor.

TARIM ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından, 16 ayrı sektörde yatırımlara yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe desteği veriliyor.

Yozgat'ta, 2011 yılından bugüne kadar 450 projeye, 219 milyon lira hibe desteği sağlandı, 406 milyon liralık yatırım yapıldı. TKDK destekleriyle il genelinde 92 süt üretim çiftliği, 42 besi çiftliği, 3 kanatlı et üretim tesisi, bir süt işleme tesisi, 3 süt toplama merkezi, 4 kırmızı et işleme tesisi, 233 bitkisel üretim işleme ve pazarlama projesi, 42 arıcılık projesi ve 17 kırsal turizm tesisi gibi yatırımlar tamamlanarak faaliyetlerine başladı. Kurulan işletmelerde yaklaşık bin 200 kişi istihdam edildi.

TKDK'nın, yüzde 65 hibe desteği ile kurduğu tesiste hayvancılık işine giren Levent Doğan, günlük ortalama bin 500 litre süt üretimi gerçekleştiğini söyledi. Doğan, "TKDK'nın katkılarıyla besi ve süt inekçiliği işinin yaygınlaşmasıyla birlikte tarımsal üretimde de gelişmeler yaşandı. Hayvancılığa bağlı olarak çiftçilerimiz yem bitkileri üretimine başladı. En önemlisi de, damızlık hayvanlar artık ülkemizde üretilmeye başlandı. İşletmemizde şu an 72 sağmal inek bulunuyor ve günlük ortalama bin 500 litre süt elde ediyoruz" dedi.Kentte 2011 yılından bugüne kadar 450 projeye, 219 milyon lira hibe desteği sağlandığını belirten TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, "Hibe destekleriyle birlikte Yozgat'ta çiftliklerin sayısı artıyor. Bu işletmelerin açılmasıyla birlikte şu ana kadar bin 200 kişi istihdam edildi. Hayvancılık geliştikçe tarım da gelişiyor. Gelenekselden, modern tarım ve hayvancılığa dönmekteyiz. Verilen hibe destekleri ile süt ve kırmızı et üretimi, kümes hayvancılığı yatırımları başta olmak üzere, et-süt işleme ve pazarlama yatırımları, meyve-sebze depolama ve paketleme, su ürünleri, arıcılık, tıbbi-aromatik bitkiler, seracılık, yerel ürünler, kırsal turizm ve yenilenebilir enerji gibi sektörlere yatırım yapılıyor. Kadın yatırımcıların projelerine öncelik vererek, 40 yaş altı genç yatırımcılara hayvancılık projelerinde ilave yüzde 5 hibe sağlanıyor" diye konuştu.

Devlet desteğiyle modern hayvancılık tesisleri yaygınlaşıyor
Devlet desteğiyle modern hayvancılık tesisleri yaygınlaşıyor
Devlet desteğiyle modern hayvancılık tesisleri yaygınlaşıyor
Devlet desteğiyle modern hayvancılık tesisleri yaygınlaşıyor
Devlet desteğiyle modern hayvancılık tesisleri yaygınlaşıyor
Devlet desteğiyle modern hayvancılık tesisleri yaygınlaşıyor
Devlet desteğiyle modern hayvancılık tesisleri yaygınlaşıyor

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Yozgat, Tarım, TKDK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Devlet desteğiyle modern hayvancılık tesisleri yaygınlaşıyor - Son Dakika


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