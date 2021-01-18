Devlet desteğiyle "sürü" sahibi olacaklar - Son Dakika

Devlet desteğiyle "sürü" sahibi olacaklar

18.01.2021 10:27
Devlet desteğiyle

Siirt'te küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla başlatılan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi" kırsalda yoğun talep gördü.

Siirt'te küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla başlatılan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi" kırsalda yoğun talep gördü.

Siirt Valiliğinin öncülüğünde, hayvancılığın geliştirilmesi, yerli ırk koyun yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve kırsalda yaşayan vatandaşların hayat standartlarının yükseltilmesi amacıyla hayata geçirilen projeye başvurular sürüyor.

İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince 4 Ocak'tan beri müracaatları kabul edilen projeye, il genelinde bir haftada 437 talep alındı. Proje kapsamında Ziraat Bankası tarafından üretici başına azami 150 bin lira verilecek. 100 bin liraya kadar sıfır faizli, +50 bin liraya kadar da düşük faizli kredi imkanı sağlanacak. Yatırım kredilerinde ilk 12 ay ödemesiz, azami 7 yıl vade, işletme kredilerinde ise 50 bin liraya kadar 18 ay vade uygulanacak. Ödemeler proje kapsamında hayvan temin edilen satıcılara yapılacak.

Üretim ve istihdama katkı sunulacak

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Proje Koordinatörü Alim Öngören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 31 Mart'ta sona erecek projeden yararlanmak için başvuruların her geçen gün arttığını söyledi.

Projeye, başlangıç tarihinden itibaren en az bir yıldır hayvancılık yapan ve Bakanlık Hayvancılık Bilgi Sisteminde (HBS) işletme kaydı bulunan veya geçmişte hayvancılık yapmış şu an pasif hayvancılık işletmesi kaydı bulunan herkesin başvurabileceğini belirten Öngören, uygulamadan bin ailenin istifade etmesini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Valilik himayesinde, 2023 Siirt vizyonu çerçevesinde küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, kırsalda gelir kaynaklarının artırılması ve köyden kente göçün önlenmesi amacıyla Valilik ile Ziraat Bankası Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü ile projenin hayata geçirildiğini kaydeden Öngören, proje başvurularının 31 Mart'a kadar il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen yapılabileceğini bildirdi.

Projenin amacının, küçükbaş hayvancılık konusunda faaliyet gösteren işletme ölçeklerinin büyütülmesi, ülkedeki küçükbaş hayvan varlığının artırılması, yerli koyun ırklarının artışı ile bölgesel kalkınmanın sağlanması olduğunu vurgulayan Öngören, "İlimizde bin ailenin projeden faydalanması sağlanarak bir yılda 100 bin koyun artışı ile üretim ve istihdama katkı sunulması hedeflenmektedir." diye konuştu.

Tersine bir göç sağlamak için önemli bir fırsat olarak gördükleri projeye başvuracaklardan bazı kriterler arandığını ifade eden Öngören, şöyle devam etti:

"Proje başlangıç itibariyle en az bir yıldır. Aktif hayvancılık işletmesi kaydı bulunan veya geçmişte hayvan yetiştiriciliği yapmış fakat şu an pasif hayvancılık işletmesi kaydı bulunan 18 yaşını doldurmuş herkes başvurabilir. Şu an itibariyle merkez ve tüm ilçelerde yoğun bir talep var. Olumlu talepler alıyoruz. Alınan talepler, başvuruların sona ermesiyle beraber Valilik Proje Onay Komisyonunca değerlendirilip olumlu ya da olumsuz karara bağlanacaktır."

"Proje ile küçükbaş hayvancılık yapmak istiyorum"

Merkez Bayraktar köyünde çiftçilik yapan Abdurrezak Özbey ise hayvancılıkla uğraşanlara önemli fırsatlar sunan projeden yararlanmak için başvurduğunu söyledi.

Köyde arıcılık yaparak geçimini sağladığını ifade eden Özbey, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"100 bin liralık destekten yararlanmak ve 100 küçükbaş hayvan almak için başvuruda bulundum. Projeyi çok olumlu buluyorum. Bölgemizde hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu tür projelere destek sundukları için Allah devletimizden ve hükümetimizden razı olsun. Daha önce kızım İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Genç Çiftçi Projesi kapsamında 100 arılı kovan hibe desteğinden yararlandı. Çok şükür şu an 200 arılı kovanımız var. Ailemin geçimini bundan sağlıyorum. Bu proje ile de küçükbaş hayvancılık yapmak istiyorum. Projeden herkes yararlanmalı."

Yakup Demir de 30'a yakın olan hayvanı sayısını, alacağı destekle artırarak üretime katkıda bulunmayı amaçladığını kaydetti.

Ziraat Bankası, Hisarcık, Tarım, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Devlet desteğiyle 'sürü' sahibi olacaklar - Son Dakika


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