Devlet Desteğiyle Üretici Oldu

Siirt'te yaşayan Faruk Aydın, Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi kapsamında desteğiyle büyükbaş hayvan çiftliği kurdu.

Siirt'te yaşayan Faruk Aydın, Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi kapsamında desteğiyle büyükbaş hayvan çiftliği kurdu.



Geçen yıl Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne sunduğu projesi onaylanan 36 yaşındaki Aydın, merkeze bağlı Gökçebağ beldesinde kendisine ait 4 bin metrekarelik alanda çiftlik kurdu. 100 metrekarelik alanda kapalı bir hayvan barınağı inşa eden Aydın, hibe verilen 5 büyükbaş hayvanla yıllardır hayalini kurduğu çiftliğe kavuştu.



Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllarca işçi olarak İstanbul'da çalıştığını, devletin desteğiyle baba ocağında hayvancılık sektöründe üretici olduğunu söyledi.



Bir çiftliğin hayalini kurduğunu, Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Hibe Projesine başvurusunun onaylanmasıyla 5 büyükbaş hayvan aldığını belirten Aydın, "İnşallah bunları çoğaltmayı düşünüyorum. Gurbet elden döndüğüm memleketimde kendi işimi kurmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kendi arsam üzerinde baraka yaparak çiftliğimi kurdum. Hayvancılık sektörü çok zor ancak çok güzel bir sektördük. Zahmet isteyen sabır gerektiren bir iştir. Hayvancılığı bugünkü şartlarda yapmak çok iyi olur." ifadesini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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