Devlet desteğiyle üretim sürüyor, ülke kazanıyor - Son Dakika
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Devlet desteğiyle üretim sürüyor, ülke kazanıyor

6 saat önce

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da tarımsal ve hayvansal üretimler korona virüse (Covid-19) rağmen tüm hızıyla devam ediyor.

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Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da tarımsal ve hayvansal üretimler korona virüse (Covid-19) rağmen tüm hızıyla devam ediyor.


Son yıllarda son derece verim ve üretim artışı yapan sera üretimi üreticilerin yüzünü güldürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile KOP tarafından verilen yüzde 70 hibelerle sera sahibi olan üreticiler, bir sezonda 3-4 ayrı ekim yaparak çeşitli sebze ve meyveler üretebiliyor. Devlet destekli seralarla kendi işlerinin sahibi olan üreticiler tüm aile bireyleriyle tarla ve seralarda üretime devam ediyor.


390 bin hektar alanda tarımsal faaliyetler sürüyor


Aksaray genelinde 390 bin hektar alanda çeşitli alanlarda tarımsal faaliyetlerin sürdürüldüğüne dikkat çeken Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, üretimin tüm hızla devam ettiğini söyledi. Ülke için tarım ve hayvancılığın son derece önemli bir sektör olduğunu belirten Başkan Koçak, "Aksaray'da 390 bin hektar alanda üretim yapıyoruz, ekimimizi yapıyoruz, tarlalarda çalışıyoruz. Bakanlığımızın üreticilerimize verdiği, KOP'un destekleriyle beraber çiftçilerimize bu tarz seralar kuruluyor. Üreticilerimiz bu seraların içerisine ektiği ve ürettiği ürünlerle hem kendi ekonomisine, hem de ülke ekonomisine ciddi şekilde katkı sağlıyor. Üreticilerimize veriler destekler yerinde yapılıyor ama üreticilerimize bu desteklerin daha da artırılmasını istiyoruz" dedi.


"İnadına çalışarak ülke ekonomisine destek vereceğiz"


Korona virüse rağmen tarımsal ve hayvansal üretimde hiçbir zaman kesintiye uğramadıklarını ifade eden Başkan Koçak, her şeye rağmen, her şeye inat üretime tüm hızıyla devam ettiklerini vurguladı. Yapılan tarımsal ve hayvansal üretimlerle Türkiye'nin karnının doyduğunu ifade eden Başkan Koçak, "Özellikle şu ortamda, Korona ortamında hekimlerimiz ne kadar değerliyse, doktorlarımız ne kadar değerliyse tarlada çalışan üreticilerimiz de o kadar değerli kıymetli. Şu anda ülke ekonomisine özellikle bu korona çıktığından beri tarımda ciddi şekilde ülke ekonomisine taşralarda çalışarak, inadına çalışarak büyük destek vereceğiz ülke ekonomisine. Şehirde oturan kardeşlerimiz, özellikle şu anda sokağa çıkma yasağından dolayı çıkamıyorlar ama biz ne yapıyoruz. Gece gündüz demeden, yağmur çamur demeden sahada çalışıyoruz. Üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.


"Devlet destek vermese bunları yapamazdık"


Devlet destekli ve KOP destekli aldıkları yüzde 70 hibeli seralarda sebze ve meyve üreticiliği yapan üreticilerin ise yüzleri gülüyor. Devletin desteğiyle kendi işlerinin patronu olan üreticiler aileleriyle birlikte tarlalarda, seralarda çalışarak üretim yapıyor. Üreticiler böylelikle hem kendi ekonomilerine hem de ülke ekonomisine katkıda bulunurken, üretici Adem Ülger (49), "Devletimizin yaptığı yüzde 70 hibeli serada, aşağı yukarı bin 50 metre alan var burada. Üretimimize devam ediyoruz. Çok faydalı, faydasını gördük. Devletimizden Allah razı olsun. Devletimiz bunu bize verdi, çok faydalandık, çoluk çocukla geçimimizi sağlıyoruz. Burada rızkımızı temin ediyoruz. Devletimiz destek vermeseydi biz bunları yapamazdık" dedi.


"Sera üretimi 10 bin tondan 30 bin tona çıktı"


Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise, "Bilindiği üzere bakanlığımızın projesi ve KOP Projeleri ile çiftçilerimize son 2 yılda 36 adet bin 50 metrekare yüzde 70 hibeli seralar verdik. Bu seralarda çiftçilerimiz yılda 3 ürün, bazen 4 ürün alıyorlar ve bu şekilde üretime katkı sağlıyorlar. Hem kendi ekonomilerine, hem milli ekonomiye destek veriyorlar. İlimizde bu seraların katkıları ile birlikte sebze ve meyvecilik üretimi alanımız 5 bin dekardan 15 bin dekara çıktı. Üretim ise 10 bin tondan 30 bin tona çıktı. İnşallah meyve ve sebzecilikte Aksaray marka bir şehir yapmaya çalışıyoruz. Amacımız bu. Ben çiftçilerimize ürettiği için teşekkür ediyorum. Her zaman yanlarında olduğumuzu söylemek istiyorum" dedi. - AKSARAY

Aksaray, Koçak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 01:13 Kaynak: İHA


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