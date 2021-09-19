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Devlet desteğiyle yapılan yatırımlar, kadınların istihdamını arttırdı - Son Dakika

Devlet desteğiyle yapılan yatırımlar, kadınların istihdamını arttırdı

19.09.2021 10:31

- Devlet desteğiyle yapılan yatırımlar, kadınların istihdamını arttırdı Bingöl'de açılan tekstil fabrikalarında binlerce kadın istihdam ediliyor Bingöl'de özellikle 2016 yılından bu yana devlet desteğiyle açılan tekstil fabrika ve atölyelerinde 3 binden fazla kişi istihdam edilirken, bu...

- Devlet desteğiyle yapılan yatırımlar, kadınların istihdamını arttırdı

Bingöl'de açılan tekstil fabrikalarında binlerce kadın istihdam ediliyor

BİNGÖL - Bingöl'de özellikle 2016 yılından bu yana devlet desteğiyle açılan tekstil fabrika ve atölyelerinde 3 binden fazla kişi istihdam edilirken, bu rakamın yüzde 90'ının kadın olduğu belirtildi.

Devlet desteğiyle yatırımcılar tarafından kurulan fabrika ve atölyelerde kadın istihdamı günden güne artmaya devam ediyor. Özellikle son yıllarda devlet desteğinin en çok hissedildiği tekstil fabrika ve atölyeleri, kadınlara kazanç kapısı oldu. Bu kapsamda yatırımların arttığı Bingöl'de de kadın istihdamı artış göstermeye devam ederken, 2016 yılı öncesinde bir elin parmağını geçmeyen tekstil fabrikalarının sayısı 25'lere ulaştı. Fırat Kalkınma Ajansı, KOSGEB, İŞKUR, valilik ve yerel yönetimlerin destekleriyle artış gösteren fabrikalarda 3 binden fazla kişi istihdam ediliyor.

"İstihdam edilenlerin çoğunluğunu kadınlar ve genç kızlad"

2016 yıllarında tekstil fabrikalarında yaklaşık 600 kişinin istihdam edildiğini belirten Fırat Kalkınma Ajansı Bingöl Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü İsa Telimen, bu rakamın şuan 3 binlere ulaştığını söyledi. Telimen, "Son yıllarda devlet desteklerinin etkisiyle Bingöl'de tekstil sektöründe çok önemli gelişmeler yaşandı. 2016 yılında Bingöl'de 5 firma faaliyetteydi bu alanda ve yaklaşık 600 kişilik istihdam sağlıyorlardı. 2021 yılı itibariyle firma sayısı 5'ten 25'e çıkmış durumda ve istihdam sayısı da yaklaşık 3 bine varmış durumda. Bu istihdam edilenlerin büyük çoğunluğu da kadınlar ve genç kızlardan oluşuyor. Yüzde 90'a yakını bu şekilde diyebiliriz" dedi.

"Bingöl'ün 6'ncı bölgede olması avantaj sağladı"

Bingöl'ün 6'ncı bölgede olmasının avantaj oluşturduğunu ifade eden Telimen, "Tabi bu gelişmelerin yaşanmasında teşvik sisteminin revize edilip 6 bölgeye ayrılması Bingöl'ün de avantajlı olan 6'ncı bölgede yer alması, teşvik belgeli yatırımlarda sigorta primlerini 10 yıl boyunca devlet karşılıyor. Aynı zamanda KDV ve gümrük vergisi muafiyeti söz konusu. Faiz indirimi yapılıyor, stopaj da muaf oluyor firmalarımız. Ayrıca kalkınma ajansımız ve KOSGEB gibi kurumların da hibe destekleri de sağlanıyor. Tabi tekstil sektöründeki bu gelişme devam ediyor. İnşallah önümüzdeki bir iki yıllık süreç sonunda bu 25 olan firma sayımızı artık 30'un üzerine çıkarmış olacağız. İstihdam sayısı da 5 bine yaklaşmış olacak. Çünkü bu alanda yeni yeni yatırımlar yapılıyor. Tekstil Park gibi projeler hayata geçiriliyor. Bütün kamu kurumlarımızla, devlet büyüklerimizle bu alandaki gelişmenin devam etmesi ve sağlıklı bir şekilde devam etmesi için elimizden gelen çabayı, gayreti sarf ediyoruz" diye konuştu.

"Evimize katkıda bulunuyoruz"

Devlete bu yatırımlardan dolayı teşekkür eden ve yatırımların devam etmesini beklediklerini anlatan Elif Toprak ise "Bingöl küçük bir şehir olduğundan dolayı kadınlarımız daha önce pek bir çalışma fırsatı bulamıyordu. 8-9 yıl öncesine kadar Bingöl'de 2 adet firma varken bu sayı şu anda yükseldi. 3 bin kadınımız da bu firmalarda çalışarak evlerine ekonomik olarak destekte bulunabiliyorlar. Bu konudan dolayı devletimize teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Bu sayının artmasını umuyoruz. İnşallah daha fazla tekstil alanı daha fazla istihdam alanı açılacak. Bu şekilde kadınlarımız çalışarak ev ekonomilerine destek olmaya devam edecekler şeklinde konuştu.

3,5 yıldır tekstil fabrikasında çalışan Hüsniye Geçişken de "3,5 yıldır tekstil fabrikasında çalışıyorum. Devlet büyüklerimizin desteğiyle burada daha önce 2 veya 3 tekstil fabrikası vardı, bunlar yatırımlarla daha da büyüdü. Şuan 15'ten fazla tekstil fabrikası var, atölyeleri var. Bunlar sayesinde biz bayanlar olarak çalışıyoruz. Evimize katkıda bulunuyoruz. Kendi ayaklarımızın üzerinde duruyoruz. Bu katkılardan dolayı da teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Devlet desteğiyle yapılan yatırımlar, kadınların istihdamını arttırdı
Devlet desteğiyle yapılan yatırımlar, kadınların istihdamını arttırdı
Devlet desteğiyle yapılan yatırımlar, kadınların istihdamını arttırdı
Devlet desteğiyle yapılan yatırımlar, kadınların istihdamını arttırdı
Devlet desteğiyle yapılan yatırımlar, kadınların istihdamını arttırdı
Devlet desteğiyle yapılan yatırımlar, kadınların istihdamını arttırdı
Devlet desteğiyle yapılan yatırımlar, kadınların istihdamını arttırdı
Devlet desteğiyle yapılan yatırımlar, kadınların istihdamını arttırdı
Devlet desteğiyle yapılan yatırımlar, kadınların istihdamını arttırdı

İstihdam, Fabrika, Bingöl, Fırat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Devlet desteğiyle yapılan yatırımlar, kadınların istihdamını arttırdı - Son Dakika Ekonomi


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