Devlet Desteğiyle Yolcu Uçağı da Yaparız'

TÜRKİYE, bu seneki fuara, Aquila ile Bursa
Uzay ve Havacılık tarafından üretimi Berlin
'de sürdürülen ancak fabrikanın ülkeye taşınması planları devam eden 'Türk Kartalı' filosunda, üretimi tamamlanan ve üretimine yeni başlanacak yeni uçak modelleriyle katılım sağladı. Avrupa
'nın en prestijli yarışmaları arasında gösterilen German Design Awards'da mükemmel tasarım ödülüne layık görülen 'Türk Kartalı ALPINA' uçak tasarımının hem görsel hem de üç boyutlu ilk maketleri fuarda sergilendi.
Aquila ile Bursa Uzay ve Havacılık'ın sahibi Celal Gökçen
, uçağın tasarımcısı ODTÜ Doktor Öğretim Üyesi Hakan Gürsu
, Türk havacılık ve uzay firmasının Ar-Ge mühendisleri, teknikerler, Türk-Alman bayraklarıyla donatılmış stantta, havacılık tutkunlarına son teknolojiyle ürettikleri uçak filolarını tanıttı.
'TURBO MODELİ TAMAMLADIK'
Celal Gökçen, burada yaptığı açıklamada, 4 yıl önce 25 yıllık Alman Uçak Fabrikası Aquila'yı satın alarak başladıkları maceraya daha güvenli şekilde devam ettiklerini ve Aquila'yı 'Türk Kartalı' olarak benimsediklerini ifade etti. Aquila'nın 'uçak geliştirme', 'uçak üretimi', 'uçabilirlik belgesi verme' ve 'uçak bakımı' alanlarında sertifikasyonlarını aldıklarını belirten Gökçen, şunları söyledi:
"Bunun ardından imalata başladık. Eski Aquila modelinin yanında turbo modeli tamamladık. Bu model, bizim İsviçreli müşterilerimizin arzusuydu. Turbo model Türk Kartalı, 5 bin metreye kadar yükselebiliyor. Böylece yeni turbo motorumuzla Türk Kartalı, Alpler'e daha yüksekten ve daha uzun menzille uçacak. Türk Kartalı'nın turbo motorlu versiyonunun satışlarına başladık. Oto pilot sertifikasyonunu da yakında alacağız. Uçakların yeni versiyonu gece uçuşuna da imkan tanıyan aletli uçuş ile Garmin G3X kontrol sistemleriyle donatılacak.
HEDEF, PİLOT EĞİTİMİ VEREN OKULLAR
"Pilot
eğitimi veren okullar hedef kitlemiz. Şu ana kadar havada 250'ye yakın Türk Kartalı var. Piyasada ikinci elde pek Aquila yok. Çünkü uçaklarımızı alanlar kullanmaya devam ediyor. 'Türk Kartalı' modelli bin 150 kilometre uçabiliyor. Bursa'dan kalktığında pek çok havaalanına ulaşabilme şansı olacak. Uçağımız, 100 kilometrede 9 litre normal benzin yakıyor. Dolayısıyla uçağımızın yakıt sarfiyatı bir otomobile yakın. Saatte 200 kilometre sürate ulaşmak mümkün. İzmir
'den Bursa'ya 1.5 saatte havadan ulaşım sağlayabilecek."
4 KİŞİLİK YENİ MODEL
"İlk kez fuarda görüceye çıkardığımız Türk Kartalı'nın 4 kişilik yeni turbo modeline ilişkin yeni mühendislik çalışmaları yürütüyoruz. Bu çalışmalar sonrasında seneye 4 kişilik uçağımızı tanıtacağız. 2021 Mart ayında da inşallah yeni modelimizin sertifikasyonunu alıp uçar hale getireceğiz. Uçağın tamamını tüm rakiplerimizin de olduğu bir fuarda göstermek istemiyoruz. Kanat tasarımını gizli tutuyoruz. Bu uçağımızla birlikte farklı bir segmente giriyoruz. Rakibimiz olan 4 kişilik uçaklar, 950 kilogram ağırlıkla çalışırken biz bin kilogram ağırlığında uçabileceğiz. Bu modelimizde kullanacağımız ilk motor da 141 beygir gücündeki 915 İS Rotaks motoru olacak. Uçağımızın gövdesi alttan kanatlı olacak. Bu uçağımızı da tasarruflu uçurmak istiyoruz. 'Türk Kartalı ALPINA' isimli uçak tasarımının hem görsel hem de üç boyutlu ilk maketleri de fuarda sergileniyor. Uçağımızın hem deniz hem karaya inebilen versiyonlarını Türkiye
'de üretmek istiyoruz. Bunlar üstten kanatlı modellerimiz olacak. Bu modelimiz de 4 kişilik uçağımızın devamı olacağından bizim için çok önemli."
'FUARDA TEK TÜRK FİRMAYIZ'
"Türk Kartalı'nın 4 kişilik versiyonlarının ardından 6 ve 8 kişilik uçaklar yapabileceğiz. Türk menşeili yolcu uçağı, büyük yatırım isteyen bir proje. Ancak ekibi oluşturmayı bildikten sonra normları ve standartları da kullanınca o yönde de çalışabiliriz. Ama bu yatırımlar, devlet programlarıyla eş güdümlü gitmek zorunda. Çünkü yolcu uçaklarını dünyada da çok az yapabilen ülke bulunuyor. Bizim orada yer bulabilmemiz için farklı desteklere ihtiyacımız olabilir. Fuara katılan tek Türk firması Aquila. Zeplinin şehrinde yapılan bu fuara, 40 ülkeden 757 firma katılıyor. Bu bir rekor. Türk bayrağını bu fuarda dalgalandırdığımız için çok mutluyuz."
'FİLOMUZ OLUŞMAYA BAŞLADI'
"Yatırımımız, tamamen Türkiye'de kazanılan alın terinin bir ürünüdür. Bu sene içinde Türkiye'ye doğru yavaş yavaş bazı imalatları götüreceğiz. Bunun incelemesini yapıyoruz. Bursa Yenişehir
Havalimanı'nda bir hangarımız olacak. Daha sonra ayrı bir yerde imalata başlayacağız. Yeni modellerimizle birlikte Aquila'nın ürettiği uçakların çeşitlemesi artıyor. Ufak bir filomuz oluşmaya başladı. 4 kişilik, üstten kanatlı, suya inebilen versiyonlarımızı yapabildiğimizde müşterilerimize geniş bir palet sunmuş olacağız. Ülkemizdeki ihtiyaçları da karşılayabileceğiz diye düşünüyorum."