Devlet desteğiyle yüksek rakımda üretilen geven balının tanıtıldığı "Ağrı 4. Bal Festivali" başladı - Son Dakika

Ağrı'da devlet desteğiyle yüksek rakımda üretilen geven balı ve arı ürünlerinin tanıtımı amacıyla 3 gün sürecek "Ağrı 4. Bal Festivali" başladı.

Ağrı Valiliğinin koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ağrı Belediyesi, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Ağrı Arı Yetiştiricileri Birliği'nin katkılarıyla düzenlenen festivalin açılışı dolayısıyla Millet Bahçesi'nde program düzenlendi.

Programda konuşan Vali Osman Varol, tüm sektörler için "Potansiyelini Keşfet Ağrı" sloganıyla yola çıktıklarını söyledi.

Kentin çok ciddi bir potansiyelinin bulunduğunu ve en önemlilerinden birinin de tarım olduğunu belirten Varol, şöyle konuştu:

"2000'li yılların başlangıcında Ağrı'daki toplam kovan sayısı 2 bin 200 civarındaydı. O dönemler hemen hemen hiç gezginci arıcı memleketimize gelmiyordu. Ağrı'nın coğrafyasını iyi bilenler buranın dağı, taşı, çiçeği ve böceğiyle gerçekten cennet gibi bir yer olduğunu iyi bilir. Bu yıl itibarıyla 23 bin 400 kovana sahibiz, buna yaklaşık 26 bin 500 gezginci kovanı eklediğimizde yıl içinde ilimizde 50 bin kovanla üreticilerimiz faaliyet gösteriyor. Potansiyelini keşfetmek ve farkında olmak budur."

Kaliteli olan Ağrı balının hem il hem de ülke genelinde daha çok tanıtılması için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Varol, patent alımında sona yaklaştıkları bilgisini paylaştı.

Devletin her zaman üretime destek verdiğini ifade eden Varol, "Geçtiğimiz yıl itibarıyla 285 tonu yerli üreticilerimizden, 317 tonu da gezgin üreticilerimizden olmak üzere toplam 602 ton bal üretimimiz var. Bunun ekonomimize ciddi bir katma değeri var. Çiftçimizin üretimini çeşitlendirmek için yaptığımız büyük gayretlerden sonra bunun yapacağı etkiyi de hayal etmek zor olmasa gerek. Bizim derdimiz sahip olduğumuz bu rakamları daha büyük ve ileriye taşımak." diye konuştu.

"2018 yılının sonu, 2019'un ilk aylarında Ağrı balının satışı yaklaşık yüzde 400 arttı"

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi de kentte üretilen balın yurdun dört bir yanına gönderildiğini söyledi.

"2018 yılının sonu, 2019'un ilk aylarında Ağrı balının satışı yaklaşık yüzde 400 arttı." diyen Çelebi, şunları ifade etti:

"O dönem bize 'Ağrı'da bal olur mu?' diyenlere... Bizim ovalarımız, dağlarımız bir tarafta bal ovası, bir tarafta da et ovasıdır. Bu sene bal hasadında kuraklık nedeniyle her ne kadar düşüş olduysa Allah'ın izniyle iyi bir bal satışı bekliyoruz."

Halk oyunu ve çeşitli gösterilerle süren etkinlikte Vali Varol, Milletvekili Çelebi ve beraberindekiler, alanda kurulan bal stantlarını gezerek arıcılarla sohbet etti.

Festivalde davetliler ve katılımcılara bal ikram edildi.