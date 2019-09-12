Son Dakika Haberleri: “Devlet desteklerini daha fazla kullanmalıyız”
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“Devlet desteklerini daha fazla kullanmalıyız”

1 saat önce

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, yılın ilk yarısında Bursa'dan başvuru yapılan ve düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Devlet desteklerini daha fazla kullanmalıyız”, System.String[]

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, yılın ilk yarısında Bursa'dan başvuru yapılan ve düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Organize Sanayi Bölgesi, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:55 
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