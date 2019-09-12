“Devlet desteklerini daha fazla kullanmalıyız”
1 saat önce
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, yılın ilk yarısında Bursa'dan başvuru yapılan ve düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, yılın ilk yarısında Bursa'dan başvuru yapılan ve düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:55
İşe gitmeyen kadın, evinde 50 yerinden bıçaklanmış halde bulundu "Babam, halamı neden öldürdü bilmiyorum. Mesele namus ise namus insanın beynindedir" Tefecilikten alınan şüpheliler "Allah'ın dediği olur" diyerek adliyeye girdiler 50 kez bıçaklanarak öldürülen kadının katili öz oğlu çıktı! Aynaya kanla yazı yazmış