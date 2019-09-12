“Devlet desteklerini daha fazla kullanmalıyız”

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, yılın ilk yarısında Bursa'dan başvuru yapılan ve düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri ilgili değerlendirmelerde bulundu.