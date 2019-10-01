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Devlet destekli alacak sigortası bilgilendirmesi yapıldı

57 dakika önce

Malatya'da Devlet Destekli Alacak Sigortası konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Devlet destekli alacak sigortası bilgilendirmesi yapıldı, System.String[]

Malatya'da Devlet Destekli Alacak Sigortası konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya, TSO Yönetim Kurulu Başkanı VE TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Halk Sigorta Genel Müdürü Bülent Karan, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler odası (SMMMO) Başkanı Nuh Boyraz, banka şube müdürleri, sigorta acenteleri ve TSO üyeleri katıldı.


Toplantının açılış konuşmasını yapan MTSO Başkanı Sadıkoğlu, devlet destekli alacak sigortası hakkında bilgiler vererek "Devlet Destekli Alacak Sigortası sistemi firmaların yurt içine yapmış olduğu vadeli satışların garanti altına alındığı bir sigorta türüdür. Toplam vadeli satışlar üzerinden düzenlenmektedir. Alıcıların arasından eleme veya seçilme tarzında işlemler yapılamamaktadır. Yurtdışına yapılan ihracat satışlar bu sigorta konusu içine girmemektedir. Şu aşamada bu üründen 2018 yıl sonu itibariyle net satışları 25 Milyon TL altında olan KOBİ'ler faydalanabilmektedir." şeklinde konuştu.


Halk Sigorta Genel Müdürü Bülent Karan ise, 'Devlet Destekli Alacak Sigortası' konusunda TSO üyelerine sunum eşliğinde bilgiler verdi. - MALATYA

Malatya, Sigorta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:06 Kaynak: İHA
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