Devlet destekli ticari alacak sigortası GTB'de anlatıldı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından, "KOBİ'lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi' hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Toplantıda, ticari alacak sigortasının işletmelerin büyümesine ve risk yönetimine sağladığı katkılar ile sistemin özellikleri hakkında bilgiler verildi.



GTB ve Halk Sigorta iş birliğiyle, borsa üyelerine yönelik geçtiğimiz yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan 'Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi' hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.



GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Halkbank Şube Müdürü Özdemir Yalçın, Halk Sigorta Yöneticisi Önder Üstün, GTB meclis üyeleri ve GTB üyesi işletmelerin temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, sistemin KOBİ'lere sağladığı avantajlar hakkında bilgiler verildi.



Toplantının açılışında konuşan GTB Başkanı Mehmet Akıncı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ülke ekonomisinde önemli bir yer tuttuğuna işaret ederek, toplam istihdamın ve üretimin yarısından fazlasını karşılayan KOBİ'lerin ekonominin can damarını oluşturduğunu ifade etti.



KOBİ'lere yönelik yapılan her türlü desteğin üretim, istihdam ve ihracat olarak ülke ekonomisine geri dönüş sağlayacağına işaret eden Akıncı, bu bağlamda KOBİ'lerin alacaklarının devlet destekli garanti altına alınmasının tahsilatta risk faktörünü azaltacağını söyledi.



Toplantıda, 'KOBİ'lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi' hakkında sunum yapan Halk Sigorta Ticari Alacak Sigortası Müdürlüğü Yöneticisi Enis Emre Yaylak ise, sistemin ticaretin güvenli şekilde yapılmasına katkı sağladığını dile getirdi.



Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasının herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına alan bir sigorta ürünü olduğunu kaydeden Yaylak, sistemde kredi limiti tahsis edilmiş bir alıcının iflas, konkordato, tasfiye, vb. hukuki durumlar ile temerrüde düşmesinin teminat altına alındığını ifade etti.



Yaylak, sigorta sisteminden kuruluşunun üzerinden en az iki yıl geçmiş olan, vergi ve SGK borcu olmayan, risk değerlendirme kriterlerini sağlayan, mikro ve küçük ölçekli şirketlerin faydalanabildiğini sözlerine ekledi.



Toplantı, sistemle ilgili katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasının ardından sona erdi.



Toplantıda, GTB Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Mehmet Özmen, Mehmet İşbilir, Mustafa Hanifi Topal, Kemal Aydıngüler ve Genel Sekreter Özgür Bayram'da hazır bulundular. - GAZİANTEP