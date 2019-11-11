Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi semineri

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) tarafından Halk Sigorta işbirliği ile oda üyelerine yönelik olarak Kobilere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi konulu seminer düzenlendi.



Çorlu TSO Batı Eğitim Salonu'nda gerçekleşen seminerde konuşan Enis Emre Yaylak; "Bakanlar Kurulu'nun 4 Haziran 2018 tarih ve 2018/11892 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair kararı ile Kobilere yönelik oluşturulan Devlet destekli bir sistem uygulanmaya başlandı. Bu sistem ile herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riski teminat altına alınmakta. Mevcut uygulamada ciro kriterinden dolayı alacaklarını teminat altına alamayan Kobilere bu sistem ile ciddi bir imkan sunuluyor. Kobiler için bu sistemin önemi büyük" dedi. - TEKİRDAĞ