Son Dakika Haberleri: Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi semineri
Son Dakika Güncel Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi semineri

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi semineri

7 saat önce

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) tarafından Halk Sigorta işbirliği ile oda üyelerine yönelik olarak Kobilere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi konulu seminer düzenlendi.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi semineri, System.String[]

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) tarafından Halk Sigorta işbirliği ile oda üyelerine yönelik olarak Kobilere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi konulu seminer düzenlendi.


Çorlu TSO Batı Eğitim Salonu'nda gerçekleşen seminerde konuşan Enis Emre Yaylak; "Bakanlar Kurulu'nun 4 Haziran 2018 tarih ve 2018/11892 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair kararı ile Kobilere yönelik oluşturulan Devlet destekli bir sistem uygulanmaya başlandı. Bu sistem ile herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riski teminat altına alınmakta. Mevcut uygulamada ciro kriterinden dolayı alacaklarını teminat altına alamayan Kobilere bu sistem ile ciddi bir imkan sunuluyor. Kobiler için bu sistemin önemi büyük" dedi. - TEKİRDAĞ

Sigorta, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk pankartını tutmayan Sloukas'tan savunma istenecek
Meclis raporu hazırlandı: 150 gencin intiharında mavi balina şüphesi var Erdoğan ziyareti öncesi Washington'da FETÖ iş birliğinde Türkiye karşıtı panel düzenlendi Başsavcılıktan 'Rabia Naz' açıklaması: Rabia Naz'ın tırnağında bulunan DNA aynı soyağacından bir erkeğe ait

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 00:34:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi semineri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]