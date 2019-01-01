Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Yürürlüğe Giriyor

KOBİ'lere finansman desteği sağlamak amacıyla geliştirilen Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası 1 Ocak'ta devreye giriyor.

KOBİ'lere finansman desteği sağlamak amacıyla geliştirilen Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası 1 Ocak'ta devreye giriyor. Halk Sigorta yönetiminde bütün sigorta şirketlerinin poliçe kesebileceği yeni üründen yararlanmak isteyen KOBİ'lerde ilk etapta 25 milyon ciro ve altı olması şartı aranacak. 300 bin TL'ye kadar çıkabilen limitler dahilinde Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası temin edilebilecek.



Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor. Yeni ürün Zorunlu Trafik Sigortası ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) sigortasında olduğu gibi havuz sistemi ile çalışacak. Halk Sigorta'nın yönetiminin yapacağı bu havuzdan sisteme entegre olmak isteyen bütün sigorta şirketleri poliçe kesebilecek. Yeni üründen ilk etapta cirosu 25 Milyon TL ve altı olan KOBİ'ler yararlanabilecek. KOBİ'ler alıcı başına 300 bin TL'ye kadar çıkabilen limitler dahilinde Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası'nı temin edebilecekler. Türkiye'deki toplam işletmelerin yüzde 99.9'unu KOBİ'ler oluştururken, işletmelerin neredeyse tamamının mevcutta Ticari Alacak Sigortası bulunmuyor.



"KOBİ'lere nefes aldıracak"



Yeni ürüne ilişkin değerlendirmede bulunan IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO'su Murat Çiftçi, "Alacak Sigortası aslında bir süredir var olan bir ürün, ancak KOBİ'ler mantığında çok aktif çalışmıyordu. Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası ile 1 Ocak itibariyle KOBİ'lerimize daha rahat nefes aldırmak hedefleniyor. Yeni ürünün ekonominin hızlı dönmesi açısından ciddi anlamda piyasaları rahatlatacağını düşünüyoruz. Bugün hangi KOBİ firmasına sorarsanız sorun 'evet bir şeyler satıyorum, ama sattığımın karşılığını alabilme kısmında soru işaretlerim var' diyor. Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası alan KOBİ'lerimiz bu endişeyi artık taşımayacaklar" diye konuştu.



"KOBİ'lerin alacakları garanti altında alınıyor"



Ticaretin mantığının paranın direkt el değiştirmesi olduğunu ifade eden Murat Çiftçi, "Satış işlemini gerçekleştirdikten sonra ilgili tahsilatı yapamadığınızda o satış sadece kağıt üzerinde kalıyor. Tahsilat anlamında sıkıntı yaşadığınız o an Devlet Destekli Ticaret Alacak Sigortası devreye girerek, sizi garanti altına alıyor. Tahsil edemediğiniz size olan borç poliçe limitleriniz dahilinde geri ödeniyor. Bu sayede tahsil edemediğiniz size ait borçlarınız, nakit akışınıza zarar vermeden, çözülmüş oluyor. Bu aslında KOBİ'lerimiz için bir finansman desteği anlamı taşıyor" dedi.



"Yeni ürün de havuz sistemi ile çalışacak"



Devlet Destekli Ticaret Alacak Sigortası'nın tıpkı Zorunlu Trafik Sigortası ve DASK'ta olduğu gibi havuz sistemi ile çalışacağını vurgulayan Çiftçi, "Yeni ürünün teknolojik altyapısı SBM (Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi) tarafından sağlanacak. Halk Sigorta'nın yöneticisi olduğu ürünün poliçesi ise bütün sigorta şirketleri tarafından kesilebilecek" dedi. KOBİ'lerin bu üründen yararlanabilmeleri için ilk etapta 25 Milyon TL altında ciro olması bulunduğuna dikkat çeken Murat Çiftçi, "Ürünün çeşitli kademede teminat yapıları var. İlgili KOBİ firmalarımız alıcı başına 300 bin TL'ye kadar çıkan limitler dahilinde Devlet Destekli Alacak Sigortası'nı temin edebilecekler" diyerek görüşlerini açıkladı. - İSTANBUL

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