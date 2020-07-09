Devlet destekli yatırımla 4 bin 500 kişi istihdam edilecek - Son Dakika

Devlet destekli yatırımla 4 bin 500 kişi istihdam edilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kredi desteği ve esnaf katkısıyla yapımına başlanan 501 dükkanlı Bingöl 3. Kısım Küçük Sanayi Sitesi sayesinde yaklaşık 4 bin 500 kişi istihdam edilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kredi desteği ve esnaf katkısıyla yapımına başlanan 501 dükkanlı Bingöl 3. Kısım Küçük Sanayi Sitesi sayesinde yaklaşık 4 bin 500 kişi istihdam edilecek.

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Bingöl'de mevcut sanayi sitesinin ihtiyaca cevap vermemesi üzerine bir araya gelen bir grup küçük esnaf, yeni sanayi sitesi kurulması için Bingöl 3. Kısım Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifini kurarak talep toplamaya başladı.

Kısa sürede 501 üyeye ulaşan ve yeni sanayi sitesinin kurulması için kredi ile yer temini arayışına giren kooperatif üyeleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da desteğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde yapılan girişimlerde site için gerekli kredi ve uygun araziyi temin etti.

Yatırım destek kredisinin bulunmasıyla hemen işe koyulan kooperatif üyeleri, 11 Temmuz 2018'de işin ihalesini gerçekleştirdi ve Bingöl-Muş kara yolunun 11. kilometresinde 7 Eylül 2018'de 501 dükkanın yapımına başlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca sağlanan, 2 yıl ödemesiz ve 13 yıl geri ödemeli yüzde 70 kredi desteği ve yüzde 30 üye katkısı ile yapılacak 280 milyon lira keşif bedelli projenin 2022 yılının 10. ayında tamamlanması öngörülüyor.

Bingöl 3. Kısım Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Murat Kılıç, AA muhabirine, yeni sanayi sitesinin alt yapısı ve sosyal donatıları sayesinde üyelerinin daha sağlıklı ortamlarda çalışacağını söyledi.

Siteyle ilin ve ülkenin gelişimine katkı sunacaklarını kaydeden Kılıç, "1. ve 2. kısım sanayi sitelerimiz yüzde 100 doluluk oranına ulaşmıştı. 2015'te kooperatifimizi kurduk. Mera olan 730 dönümlük arazimizi aldık. 2018'de ihalemizi yaptık. İhale bedelimiz 280 milyon lira. İş yeri sayımız 501'dir. Bu iş yerlerimiz 150, 300 ve 450 metrekareden oluşuyor. Sanayi sitemizi 2022'de tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

Projenin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının tek seferde ihaleye çıkardığı en büyük küçük sanayi sitesi projesi olduğunu aktaran Kılıç, yeni sitenin istihdam başta olmak üzere bölgesel gelişmeye katkı sağlayacağını belirtti.

"Yaklaşık 4 bin 500 kişi istihdam edilecek"

Yeni sanayi sitesinde mobilya imalatı ve tamiratı için 184, oto tamirciliği için 137, metal işleri için 129, PVC ve alüminyum doğrama için 36, çini ve seramikçilik için 15 dükkan bulunacağını bildiren Kılıç, sanayi sitesinin Bingöl ve ülke ekonomisine büyük katkıları olacağını aktardı.

Sanayi sitesiyle kentin büyük avantaj sağlayacağını ifade eden Kılıç, şöyle devam etti:

"Buradaki istihdam ve üretimle sadece Bingöl'e değil, yurt dışına da açılmayı ve buradan ihracatın başlayacağını düşünüyoruz. İnşaat çalışmaları olanca hızıyla devam ediyor. Kaba inşaat olarak yüzde 60 seviyelerinde. Proje bittiğinde yaklaşık 4 bin 500 kişi istihdam edilecek, ilimize büyük katkısı olacak. İlimizin yanı sıra ülkemiz kazanacaktır. Projemizin bu aşamaya gelmesinde emeği geçen başta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, işin başından beri yanımızda olan Sayın Cevdet Yılmaz, Sayın Valimiz Kadir Ekinci, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürümüz Mesut İlhan ile yardımları olan bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim."

İstihdam sayısını iki katına çıkarmayı planlıyoruz"

PVC sektöründe faaliyet gösteren plastik kapı ve pencere imalatı yapan kooperatif üyesi Cihat Çelik de daha önce başka bir firmada çırak olarak işe başladığını, ardından kendi işini kurduğunu aktardı.

Çelik, "Burada küçük bir atölyemiz var, 8 personel ile çalışıyoruz. Yeni sanayi sitesinde daha geniş daha ferah bir yerimiz olacak. Bu küçük atölyede 8 kişi çalışıyoruz. Yeni yerimize geçtiğimiz zaman istihdam sayımızı iki katına çıkarmayı planlıyoruz. Böylece yeni yerimizde üreterek hem ilimize hem de ülkemize katkı sunmaya çalışacağız. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Devlet destekli yatırımla 4 bin 500 kişi istihdam edilecek - Son Dakika
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