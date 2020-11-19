Devlet eliyle inşa edilen tekstil atölyeleri 10 bin gence istihdam sağlayacak - Son Dakika

Devlet eliyle inşa edilen tekstil atölyeleri 10 bin gence istihdam sağlayacak

19.11.2020 08:46

Muş'ta devlet bütçesiyle 50 bin metrekare alan üzerine inşa edilen tekstil atölyeleri, yapım çalışmalarının tamamlanmasıyla 10 bin gence istihdam kapısı olacak.

Muş'ta devlet bütçesiyle 50 bin metrekare alan üzerine inşa edilen tekstil atölyeleri, yapım çalışmalarının tamamlanmasıyla 10 bin gence istihdam kapısı olacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine satın alınan 50 dönümlük alanda tekstil atölyesi inşaat çalışmaları devam ediyor. Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen ve İl Özel İdaresinin de katkılarıyla fiziki gerçekleşmesi yüzde 85 tamamlanan atölyeler, 2021 yılında hizmet vermeye başlayacak. Tekstile yönelik kullanılacak olan kümeleşme alanındaki atölyelerde 10 bin gence istihdam sağlanması hedefleniyor.

Merkeze bağlı Çöğürlü köyü yolu üzerinde devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde 50 bin metrekarelik alanın İl Özel İdaresine satın alındığını söyledi. Binanın yaklaşık maliyetinin 2 milyon lira civarında olduğunu kaydeden Yentür, "Bin metrekarelik kapalı alanı bulunan tekstil atölyesi olarak binamız inşa ediliyor. Şu anda binanın fiziki gerçekleşmesi yüzde 85 civarındadır. Bunun yanında binanın kuzey tarafına yeni bir bin metrekarelik bir binanın yapılması için zemin etüdü yaptırıldı. İnşallah 2021 yılı içerisinde o binamızı da yaptıracağız. Burası tekstile yönelik bir kümeleşme alanı olacak. Valimiz ve vekilimizin girişimleri sonucu bu arsanın üzerinde bakanımızın da katkılarıyla 10 bin insan istihdam edilecek. 6. bölge alanı nedeniyle ilimiz tekstil alanıyla ilgili avantajlı bir il. Özellikle genç nüfusun yoğun olduğu bir iliz. Bizlerde gençlere iş imkanı sağlamak babında İl Özel İdaresi olarak valimizin girişimleri sonucu iyi bir iş fırsatını sunmuş bulunmaktayız" dedi.

"BU ALANA DAHA ÇOK ATÖLYE YAPILMASIYLA İLGİLİ PLANLAMAMIZ YAPILDI"

2021 yılı içerisinde de bu iki binanın dışında daha çok atölye yapılmasıyla ilgili planlama yapıldığını vurgulayan Yentür, "Bu iş ve işlemler devam edecek. Burası büyük bir tekstil alanı olacak inşallah" ifadelerini kullandı.

"SUNGU'DA KAPASİTE GELİŞİMİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Sungu'daki tekstil kent çalışmalarına da değinen Yentür, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunun yanında yine İl Özel İdaresi tarafından Sungu beldesi sınırları içerisinde yaklaşık 44 bin metrekarelik bir alanda yine hazineden satın alınarak İl Özel İdaresine devredildi. Biz burada 6 bin metrekarelik kapalı olan 6 atölyemizde yaklaşık bin kişiye istihdam sağlamış durumdayız. O alanın da altyapısı ve yollarını bu sene içerisinde yaptık. Önümüzdeki dönemde oranın iyileştirmesi ve kapasite gelişimiyle ilgili de çalışmalarımız devam edecektir."

(Uğur Ulu/İHA)

Devlet eliyle inşa edilen tekstil atölyeleri 10 bin gence istihdam sağlayacak
Devlet eliyle inşa edilen tekstil atölyeleri 10 bin gence istihdam sağlayacak
Devlet eliyle inşa edilen tekstil atölyeleri 10 bin gence istihdam sağlayacak
Devlet eliyle inşa edilen tekstil atölyeleri 10 bin gence istihdam sağlayacak
Devlet eliyle inşa edilen tekstil atölyeleri 10 bin gence istihdam sağlayacak
Devlet eliyle inşa edilen tekstil atölyeleri 10 bin gence istihdam sağlayacak
Devlet eliyle inşa edilen tekstil atölyeleri 10 bin gence istihdam sağlayacak

Doğu Anadolu, İstihdam, İnşaat, Muş, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Devlet eliyle inşa edilen tekstil atölyeleri 10 bin gence istihdam sağlayacak - Son Dakika Ekonomi


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