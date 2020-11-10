Devlet erkanı 10 Kasım'da Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

Devlet erkanı 10 Kasım'da Anıtkabir'i ziyaret etti

10.11.2020 10:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Anıtkabir'de düzenlenen törenle anıldı. Anıtkabir'deki tören, saat 08.45'te devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Atatürk'ün 82 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir Özel Defterine şunları yazdı:

"Vefatının 82'nci seneyi devriyesinde İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz. Milletimizin varlık yokluk mücadelesini zaferle taçlandıran, bizlere bağımsız ve özgür bir ülke bırakan Gazi Mustafa Kemal ve kahraman silah arkadaşları milletimizce hayırla yad edilecektir. Şehitlerimizin fedakarlıkları üzerine kurulan cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacak, gelecek kuşaklara daha müreffeh, güçlü, itibarlı bir ülke bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."

(İlker Turak - Ömer Çetin - Emin Kuvat - Nurullah Geylani/İHA)

Devlet erkanı 10 Kasım'da Anıtkabir'i ziyaret etti
Devlet erkanı 10 Kasım'da Anıtkabir'i ziyaret etti
Devlet erkanı 10 Kasım'da Anıtkabir'i ziyaret etti
Devlet erkanı 10 Kasım'da Anıtkabir'i ziyaret etti

Mustafa Kemal Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Devlet erkanı 10 Kasım'da Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Dağlık Karabağ'daki yenilgiyi medyadan öğrenmiş: Benimle istişare yapılmadı Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan öfkeli grubun saldırısına uğradı Dağlık Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Birkaç gün içinde tamamını kaybedecektik Market hırsızına meydan dayağı! O anlar kamerada Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler 300 TL'ye fuhuş pazarlığı! Minibüsünde zorla fuhuş yaptıran engelli adam tutuklandı Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor
Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 13,2'ye geriledi Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 13,2'ye geriledi         
10:20
Teslim olan Paşinyan'ın derdi başka: Eylemlerde parfümüm ve saatim çalındı Teslim olan Paşinyan'ın derdi başka: Eylemlerde parfümüm ve saatim çalındı         
10:14
İtalyan teknik direktör Cesare Prandelli yeniden Fiorentina'da İtalyan teknik direktör Cesare Prandelli yeniden Fiorentina'da         
10:01
Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanamayan Ermeniler hesabın çalındığını sandı Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanamayan Ermeniler hesabın çalındığını sandı         
09:34
Adnan Oktar'ın kadınları kendine kasetle bağladığı mektupla ispatlandı Adnan Oktar'ın kadınları kendine kasetle bağladığı mektupla ispatlandı         
09:11
Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim         
08:30
Yasak Elma'nın 85. bölüm fragmanı yayınlandı! Merdivenden düşen Halit ölüyor mu? Yasak Elma'nın 85. bölüm fragmanı yayınlandı! Merdivenden düşen Halit ölüyor mu?         
07:54
Saçlarını kısacık kestiren Vahide Perçin'den kanser açıklaması: Tehlike yok korkmayın Saçlarını kısacık kestiren Vahide Perçin'den kanser açıklaması: Tehlike yok korkmayın         
07:40
Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış         
00:47
İstifa eden Berat Albayrak'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan kimdir? İstifa eden Berat Albayrak'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan kimdir?         
00:30
İstifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan boşalan göreve Lütfi Elvan getirildi İstifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan boşalan göreve Lütfi Elvan getirildi         
00:23
Canlı yayında kaza yapan sürücüyü hastaneler kabul etmeyince hayatını kaybetti Canlı yayında kaza yapan sürücüyü hastaneler kabul etmeyince hayatını kaybetti         
23:48
Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir         
19:28
Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi         
17:38
Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi         
16:01
Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu         
15:30
Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 10:35:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Devlet erkanı 10 Kasım'da Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei