Devlet "evde bakım" hizmetiyle engelli, yaşlı ve kimsesizlerin "kimi" oldu - Son Dakika

Devlet "evde bakım" hizmetiyle engelli, yaşlı ve kimsesizlerin "kimi" oldu

03.12.2020 11:05
Devlet

Kars'ta belediye görevlilerince yürütülen "Evde Bakım" hizmeti sayesinde gıda, odun, kömür, kişisel bakım, sağlık, temizlik ve tadilat gibi tüm ihtiyaçları karşılanan engelli, yaşlı, bakıma muhtaç ve kimsesiz vatandaşların hayata tutunması sağlanıyor.

Kars'ta belediye görevlilerince yürütülen "Evde Bakım" hizmeti sayesinde gıda, odun, kömür, kişisel bakım, sağlık, temizlik ve tadilat gibi tüm ihtiyaçları karşılanan engelli, yaşlı, bakıma muhtaç ve kimsesiz vatandaşların hayata tutunması sağlanıyor.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Kars Belediyesine bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce 60-65 yaş üstü kişilerin yanı sıra bakıma muhtaç, kimsesiz vatandaşlar ile yoksul ve engelliler için "Evde Bakım" projesini hayata geçirildi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün himayelerinde sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirilen projede görevlendirilen 9 kişilik ekip, kendilerine tahsis edilen özel araçlarla bakıma muhtaç hastaları evlerinde ziyaret ediyor.

Kentte engelli, ihtiyaç sahibi, yaşlı veya kronik sağlık sorunu olan vatandaşları tespit edip kayıt altına alan ekipler, bu vatandaşların evlerini haftalık periyotlarda ziyaret ederek, genel temizlik ve tadilat işleri ile tırnak ve saç kesimi gibi kişisel bakımlarını da yapıyor.

Kışın çetin geçmesi nedeniyle sobalı evlerde kalan engelli vatandaşlara bu açıdan da destek olan görevliler, kışlık odunlarını baltayla kesip tüketime hazır hale getiriyor.

Engelliler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi, yaşlı, kimsesiz ve kronik hastalığı olanların kömürlerini de temin eden görevliler, zaman zaman yine Kars Belediyesinin sağladığı gıda, temizlik malzemesi yardımı ile sıcak yemek de sunuyor.

Özellikle engellilere arzu etmeleri halinde evlerinde sıcak yemek pişiren görevliler, evde bakım hizmeti alanlara destek olmak için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde maske ve tulum giyip gerekli önlemleri alarak hizmet vermeyi sürdürüyor.

Ekipler odun kırıp kömür taşıyor

Kars Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili Burcu Gürses Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte evde bakım hizmeti gören vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılandığını anlattı.

Belediye görevlileri olarak 11'i engelli, 3'ü kanser hastası, 2'si gazi eşi, 17'si yaşlı toplam 33 kişiye hizmet verdiklerini ifade eden Demir, "Bu vatandaşlarımızın evlerinin temizliğini, saç ve tırnak kesimi gibi öz bakımlarını, gerekiyorsa evlerinin tadilatını yapıyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarında yapılması gereken işlemleri varsa bu konuda da destek oluyoruz. Mutfak alışverişleri yapılıyor, eğer hastaneye gitmeleri gerekiyorsa personellerimizce hastaneye götürülüp tedavileri yaptırılıp tekrar evlerine getiriliyorlar." dedi.

Ekiplerin engelli vatandaşlara daha hassas davrandığını ve rahat yaşam sürebilmeleri için fedakarca çalıştıklarını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Hepimiz engelli adayıyız, bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Belediye olarak bizler de bunu unutmuyoruz ve engelli vatandaşlarımızın evdeki bakım hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Arkadaşlarımız koronavirüs önlemleri kapsamında tüm tedbirleri alarak çalışma yapıyor, maske ve tulum giyerek hizmet veriyoruz. Kars kış memleketi olduğu için sobalı evlerde kömür ve odun kullanılıyor, personellerimiz engelli vatandaşlarımızın odunlarını kırarak, kömürlerini hazırlayarak sobaların yanına bırakıyor ve vatandaşlarımız sobalarını rahat şekilde yakabiliyor."

"Her ihtiyacımız görülüyor"

Evde bakım hizmeti alan bedensel engelli Ayhan Kaskurt ise hizmetlerden memnun olduklarını dile getirerek, "Devletimizden Allah razı olsun. Ekipler haftada 1-2 gün bazen 3 gün gelip evi temizliyor, odunumu kırıyor, kömürü hazırlıyor, gereken ne iş varsa hepsini yapıyorlar. Bazen yemek getiriyor bazen de evde hazırlıyorlar. Allah razı olsun, her ihtiyacımız görülüyor." diye konuştu.

Kaskurt, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü de kutladığını ifade ederek, "Önemli olan beynen, kalben engelli olmamak, bedensel engelliyiz ama kalben engelli değiliz." ifadesini kullandı.

Engelli, Kadın, Kömür, Kars, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Devlet 'evde bakım' hizmetiyle engelli, yaşlı ve kimsesizlerin 'kimi' oldu - Son Dakika


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