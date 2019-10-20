Devlet gelecek yıl 30,2 milyar lira harç toplayacak

Gayrimenkul alıp satanlardan 16 milyar lira, yargı harçlarından yaklaşık 5,8 milyar lira gelir elde edilmesi bekleniyor. Pasaport ve konsolosluk harçlarının bütçeye yaklaşık 2,6 milyar lira, trafik harçlarının 824,3 milyon lirayı bulacağı tahmin ediliyor.