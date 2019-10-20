Son Dakika Haberleri: Devlet gelecek yıl 30,2 milyar lira harç toplayacak
Son Dakika Ekonomi Devlet gelecek yıl 30,2 milyar lira harç toplayacak

Devlet gelecek yıl 30,2 milyar lira harç toplayacak

1 saat önce

Gayrimenkul alıp satanlardan 16 milyar lira, yargı harçlarından yaklaşık 5,8 milyar lira gelir elde edilmesi bekleniyor.

Devlet gelecek yıl 30,2 milyar lira harç toplayacak, System.String[]

Gayrimenkul alıp satanlardan 16 milyar lira, yargı harçlarından yaklaşık 5,8 milyar lira gelir elde edilmesi bekleniyor. Pasaport ve konsolosluk harçlarının bütçeye yaklaşık 2,6 milyar lira, trafik harçlarının 824,3 milyon lirayı bulacağı tahmin ediliyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:30 
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