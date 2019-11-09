Devlet Hastanesi Başhekimi Kurtaran'a hayırlı olsun ziyareti
7 saat önce
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne atanan Uzm.Dr.Erkan Kurtaran'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:29 Kaynak: İHA
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne atanan Uzm.Dr.Erkan Kurtaran'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Başkan Bulut ile İl Başkanı Karataş, AK Partililer ile birlikte Kilis Devlet Hastanesi Başhekimi Erkan Kurtaran'a yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Daha sonra Başhekim Erkan Kurtaran ile birlikte Başkan Bulut ile İl Başkanı Karataş, hastanede tedavi gören hastaları ziyaret ettiler. - KİLİS
Almak istediği arabayı pahalı bulan Demet Özdemir, "Ünlü indirimi" yöntemine başvurdu Sokak ortasında soyunan İsveçli turist, polis ekiplerine zor anlar yaşattı Cem Uzan, Türkiye'ye döneceğini söyledi: Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkacağım