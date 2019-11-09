Son Dakika Haberleri: Devlet Hastanesi Başhekimi Kurtaran'a hayırlı olsun ziyareti
Son Dakika Politika Devlet Hastanesi Başhekimi Kurtaran'a hayırlı olsun ziyareti

Devlet Hastanesi Başhekimi Kurtaran'a hayırlı olsun ziyareti

7 saat önce

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne atanan Uzm.Dr.Erkan Kurtaran'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Devlet Hastanesi Başhekimi Kurtaran'a hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne atanan Uzm.Dr.Erkan Kurtaran'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.


Başkan Bulut ile İl Başkanı Karataş, AK Partililer ile birlikte Kilis Devlet Hastanesi Başhekimi Erkan Kurtaran'a yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Daha sonra Başhekim Erkan Kurtaran ile birlikte Başkan Bulut ile İl Başkanı Karataş, hastanede tedavi gören hastaları ziyaret ettiler. - KİLİS

Mehmet Abdi Bulut, Devlet Hastanesi, Karataş, Kilis, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:29 Kaynak: İHA
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