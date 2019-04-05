Devlet Hastanesi'nde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Açıldı

Devlet Hastanesi'nde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi açıldı Bebekleri hayata bağlayan üniteBALIKESİR - Balıkesir Devlet Hastanesi'nde 4 kuvözlü 1'inci basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi hizmet vermeye başladı.

Devlet Hastanesi'nde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi açıldı

Bebekleri hayata bağlayan ünite



BALIKESİR - Balıkesir Devlet Hastanesi'nde 4 kuvözlü 1'inci basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi hizmet vermeye başladı.

Balıkesir Devlet Hastanesinde açılan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi 4 kuvöz ile Balıkesirlilere hizmet vermeye başladı. Bölümde 4 hekim, 10 hemşire ve 5 yardımcı personel görev yapıyor. Branş hekimlerinin katılımıyla çocuk ve kadın doğum servislerinin daha da güçlendiğini ifade eden Balıkesir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. İlyas Yıldıran "Hastanemizde yeni bölümler açılmaya devam ediyor. Şuanda yeni doğan bakım ünitemiz deyiz ve bu bölümümüz hasta kabulüne hazır vaziyette. Biz hem kendi hastanemizde ki çocuk hastaları hem de diğer hastanelerimizde ki çocuk hastalara hizmet edeceğiz. Burasını 1. Basamak olarak açtık. Bunun yanı sıra hastanemizde ki çocuk hekimi sayımızda dört oldu. Kadın doğum doktorumuzun sayısı da üçe çıktı. Yavaş yavaş o branştaki hekim arkadaşlarımızın sayısı da artıyor. Doğal olarak hasta sayımızda artacak. Özel ihtiyaç olduğundan dolayı da başlatmış bulunuyoruz"dedi.

Çocuk hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Coşkun ise "Balıkesir Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım 1. Basamak ünitemiz yeni açıldı. Burada yeni doğum sonrası sarılıklar ve yeni doğan sonrası beslenme problemi olan bebeklerimizin yatırılacağı 4 kuvözlü yeni doğan yoğun bakım ünitemiz açıldı. İlk etapta hastanemizde doğan bebekler daha sonrada ilimizde doğan bebekleri buraya yatırmayı planlıyoruz. Hepimize hayırlı olsun"şeklinde konuştu.

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