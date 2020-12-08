Kasım ayında 6.2 milyon yolcu hava yolunu kullandı - Son Dakika

Kasım ayında 6.2 milyon yolcu hava yolunu kullandı

08.12.2020 00:58
Kasım ayında 6.2 milyon yolcu hava yolunu kullandı, System.String[]

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından yayımlanan Kasım ayı verilerine göre, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 4 milyon 98 bin 403, dış hat yolcu trafiği 2 milyon 33 bin 115 olurken toplam yolcu trafiği ise yaklaşık 6,2 milyon oldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından yayımlanan Kasım ayı verilerine göre, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 4 milyon 98 bin 403, dış hat yolcu trafiği 2 milyon 33 bin 115 olurken toplam yolcu trafiği ise yaklaşık 6,2 milyon oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2020 yılının kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Korona virüs salgınının olumsuz etkileri tüm dünyada havacılık sektöründe durgunluğa neden olurken, atılan adımlar ve alınan önlemler sayesinde iç ve dış hatlarda beklenen düzeyde yolcu hareketliliği yaşandı.

DHMİ tarafından açıklanan 2020 yılı Kasım ayı verilerine göre, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 51 bin 34, dış hatlarda 20 bin 781 olmak üzere hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 86 bin 600 oldu. Söz konusu ay içerisinde Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 4 milyon 98 bin 403, dış hat yolcu trafiği 2 milyon 33 bin 115 olurken direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 6 milyon 134 bin 208 olarak gerçekleşti. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise kasım ayında iç hatlarda 50 bin 378 ton, dış hatlarda 169 bin 370 ton olmak üzere toplam 219 bin 748 tona ulaştı.

İstanbul Havalimanı'nda yolcu sayısında artış var

İstanbul Havalimanı'nda kasım ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 4 bin 849, dış hatlarda ise 10 bin 554 olmak üzere toplamda 15 bin 403 oldu. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 526 bin 368, dış hatlarda 1 milyon 216 bin 863 olmak üzere toplamda 1 milyon 743 bin 231 olarak gerçekleştiği açıklandı. Ocak ve Kasım ayını kapsayan 11 aylık dönemde ise 170 bin 699 uçak ve 21 milyon 733 bin 944 yolcu trafiği gerçekleştiği açıklandı. Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 2020 yılının ilk on bir aylık döneminde 34 bin 218 uçak trafiği oldu. Böylece bu iki havalimanında aynı dönemde toplam 204 bin 917 uçak trafiği gerçekleşti.

76 milyon yolcuya hizmet verildi

2020 yılı Ocak ve Kasım ayını kapsayan 11 aylık verilerinde yer aldığı açıklamada, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 533 bin 283, dış hatlarda ise 260 bin 616 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 979 bin 959 uçak trafiğine hizmet verildiği bildirildi. 11 aylık dönemde iç hat yolcu trafiğinin 46 milyon 664 bin 646, dış hat yolcu trafiğinin 30 milyon 061 bin 253 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 76 milyon 773 bin 550 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği iç hatlarda 464 bin 642 ton, dış hatlarda ise 1 milyon 720 bin 714 ton olmak üzere toplamda 2 milyon 185 bin 356 tona ulaştı. - İSTANBUL

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Türkiye, Kasım, Uçak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kasım ayında 6.2 milyon yolcu hava yolunu kullandı - Son Dakika Ekonomi


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