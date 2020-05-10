Devlet Hava Meydanları İşletmesi hava trafik kontrolörü alacak

Başvurular, 11 Mayıs'ta başlayacak, 5 Haziran'da sona erecek ve "http://isbasvuru.dhmi.gov.tr" adresinden yapılacak.

DHMİ'nin konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 17 asistan, 20 stajyer hava trafik kontrolörü pozisyonlarına başvuran adaylar, bilgisayar destekli seçme sınavına veya yazılı sınava çağrılacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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