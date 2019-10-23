Son Dakika Haberleri: "Devlet Hesapları"nda Maastricht kriterleri sağlandı
Son Dakika Ekonomi 'Devlet Hesapları'nda Maastricht kriterleri sağlandı

"Devlet Hesapları"nda Maastricht kriterleri sağlandı

8 dakika önce

Genel devlet açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı geçen yıl için yüzde 2,8 olarak gerçekleşirken, toplam hesap 105 milyar 219 milyon lira açık verdi.

Genel devlet açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı geçen yıl için yüzde 2,8 olarak gerçekleşirken, toplam hesap 105 milyar 219 milyon lira açık verdi. Böylece, 2018 yılı için Maastricht kriterleri sağlanmış oldu.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:49 
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