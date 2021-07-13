DEVLET HUKUK VE ADALET KONULU PANEL GEÇEKLEŞTİRİLDİ - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkileri kapsamında Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen 15 Temmuz konulu sempozyum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Programa Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, ve davetliler katıldı.

Programın açılışında konuşan Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, 15 Temmuz ve sonrasındaki süreçte Türk yargısının, hakimleri ve Cumhuriyet savcıları ile zorlu bir imtihandan geçtiğini belirterek, devletimizin bekası temin edilinceye kadar terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek mesajı verdi. Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut; "Anayasa ve yasalar çerçevesinde devleti ve cumhuriyeti koruma göreviyle vazifeli Türk yargısı, mensubu olduğu devlet teşkilatına sadık kalmış, içerisine sızan yabancı unsurları hızlı bir şekilde ihraç etmiş ve büyük bir cesaretle aynı gece FETÖ/PDY terör örgütüne karşı çetin bir mücadele başlatmıştır. Türk milleti adına karar verme yetkisine haiz Türk yargısı bağrından çıktığı Türk milletinden ve başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere milli iradeden aldığı cesaret ile vermiş olduğu bu kutsal mücadelede kararlılık göstermiş, kısa sürede terör örgütü mensuplarını tespit ve tasfiye etmiştir. Türk hakimleri ve Cumhuriyet Savcıları kararlıdır; devletimizin bekası temin edilinceye kadar terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecektir" dedi.

Programda Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç Dr. Süleyman Dost, Devlet, Hukuk ve Adalet konulu konuşmasını gerçekleştirdi. 15 Temmuz'un çok uzun yıllar konuşulacağını söyleyen Doç Dr. Dost 15 Temmuz olaylarının 3 aşamalı olarak ele alınması gerektiğini söyleyerek, Bu hain kalkışmanın öncesi, sırası ve sonrasının çok önemli olduğunu kaydetti. Yaşanan olayların hukuk açısından ele alınmasının önemini katılımcılar ile paylaştı.

Programda Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu tarafından, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç Dr. Süleyman Dost'a Şanlı Türk Bayrağımız hediye edildi.

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