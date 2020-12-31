Devlet-i Aliyye Ocakları, Kudüs'ün fethinin 504. yılını kutladı - Son Dakika

Devlet-i Aliyye Ocakları, Kudüs'ün fethinin 504. yılını kutladı

31.12.2020 18:06
Devlet-i Aliyye Ocakları, Kudüs'ün fethinin 504. yılını kutladı, System.String[]

Devlet-i Aliyye Ocakları, Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selin Han'ın Kudüs'ü fethinin yıl dönümünde basın açıklaması yaptı.

Devlet-i Aliyye Ocakları, Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selin Han'ın Kudüs'ü fethinin yıl dönümünde basın açıklaması yaptı.

Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen basın açıklamasına Devlet-i Aliyye Ocakları mensupları katıldı. Devlet-i Aliyye Ocakları yetkilileri, "Şanlı ecdadımız öyle büyük başarılara ve fetihlere imza atmıştır ki, maalesef böyle büyük bir ecdadın torunları ve varisleri olan bizlere, özellikle son bir asırlık dönemde, hiçbir millete nasip olmamış şanlı tarihimiz unutturulmaya çalışılmaktadır. Çoğumuzun belki de hiç bilmediği önemli tarihlerden biri de hiç kuşkusuz 31 aralık 1516 yılında Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selin Han Hazretlerinin Kudüs'ü Osmanlı topraklarına ilhak etmesidir. Bizler Devlet-i Aliyye Ocakları olarak yüzyıldır üzerimizde oynanan oyunları bozmaya, şanlı tarihimize sahip çıkmaya, ve ecdadımızın izinden giderek tekrar bütün dünyada hakkın ve adaletin hakim olduğu bir nizam kurmaya geliyoruz. Bu vesile ile şunu bütün dünyaya buradan ilan ediyor ve diyoruz ki, "Biz Osmanlı torunlarıyız ve Osmanlı geri döndü. Artık bizi oyalamak için oluşturduğunuz sun'i gündemlerle, hayal ürünü propagandalarla, tarihimizin ve inancımızın kabul etmediği gün ve geceler ile bu necip milletin tekrar şahlanmasına mani olamayacaksınız. Bizans artığı kutlamalara, ellerinde Suriye, Irak ve Kudüs'teki kardeşlerimizin kanları olan Hristiyan dünyasının dini ve mill"i günlerine, onların kültelerine ve yılbaşı rezilliklerine hiçbir Osmanlı torunu ortak olamaz. 31 Aralık bizler için şanlı tarihimizin dönüm noktalarından biridir. 31 Aralık bizler için Kudüs demektir, Mescid-i Aksa demektir. 31 Aralık bizler için Hazreti Ömer demektir, Selahaddin-i Eyyubi demektir, Yavuz Sultan Selim demektir, 31 Aralık bizler için cennet-mekan ulu hakan Sultan Abdulhamid Han demektir. Bu tarihi gün bizler için adalet demektir, emanet demektir. Yine 31 Aralık bizler için 103 yıllık esaret demektir. İslamın ilk kıblesinin şu an Yahudi tasallutu altında bulunduğu gerçeğidir ve 31 Aralık bizler için Kudüs'ün, Gazze'nin ve Batı Şeria'nın tekrar Osmanlı torunlarının eliyle hürriyetine kavuşacağının müjdecisidir. Devlet-i Aliyye Ocakları olarak bizler bu kutlu günün yıl dönümünde, 31 Aralığı Kudüs'ün Osmanlıya ilhak günü olarak yeniden bütün dünyaya ilan ediyor ve Kudüs'ün İslamın olduğunu haykırıyoruz" dedi. - BURSA

Devlet-i Aliyye Ocakları, Kudüs'ün fethinin 504. yılını kutladı

Osmanlı, Aralık, Bursa, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Devlet-i Aliyye Ocakları, Kudüs'ün fethinin 504. yılını kutladı - Son Dakika


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