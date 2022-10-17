'Devlet işi yapıyoruz' diye evlere girdiler, mahalle sakinlerini isyan ettirdiler - Son Dakika
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'Devlet işi yapıyoruz' diye evlere girdiler, mahalle sakinlerini isyan ettirdiler

17.10.2022 09:52
'Devlet işi yapıyoruz' diye evlere girdiler, mahalle sakinlerini isyan ettirdiler

Aydın'da özel bir iletişim firmasının işlerini yapan firma çalışanlarının izinsiz olarak vatandaşların ikametlerine girmesi vatandaşları isyan ettirdi.

Aydın'da özel bir iletişim firmasının işlerini yapan firma çalışanlarının izinsiz olarak vatandaşların ikametlerine girmesi vatandaşları isyan ettirdi. Evlerine izinsiz girilen vatandaşların şikayeti üzerine Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, özel bir iletişim firmasının altyapı çalışmalarını yapan bir şirket çalışanları Köprülü Mahallesi'nde vatandaşların ikametlerine kablo çekip izinsiz olarak ikametlerin içine de girip metal dağıtıcı yerleştirdiler.

Evlerine izinsiz girilmesine tepki gösteren vatandaşlara kendilerini devlet yetkilisi olarak tanıtan şahıs ve firmadan şikayetçi oldu. Polis tarafından el konulan olayda kendilerini resmi görevli olarak tanıtıp izinsiz olarak vatandaşların evlerine giren şahıslarla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Savcılığı, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Devlet işi yapıyoruz' diye evlere girdiler, mahalle sakinlerini isyan ettirdiler - Son Dakika

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