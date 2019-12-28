Devlet "İstanbul Havalimanı"ndan 7 kat fazla kazanacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Devlet 'İstanbul Havalimanı'ndan 7 kat fazla kazanacak - Son Dakika Ekonomi

Devlet "İstanbul Havalimanı"ndan 7 kat fazla kazanacak

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği AŞ, Atatürk Havalimanı için yapılan kira sözleşmesi kapsamında yıllık KDV dahil 165 milyon 55 bin 383 dolar veriyordu.

Devlet

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği AŞ, Atatürk Havalimanı için yapılan kira sözleşmesi kapsamında yıllık KDV dahil 165 milyon 55 bin 383 dolar veriyordu. İstanbul Havalimanı için ise İGA yıllık 1 milyar 45 milyon avro ödeyecek. Böylelikle devletimizin elde ettiği kar yaklaşık 7 katına çıkacak." dedi.

Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk Havalimanı'nda uçak ve yolcu trafiğinin artmasıyla yaşanan kapasite sorunlarını aşmak, İstanbul'un hava trafiğini yönetmek için yeni havalimanı yapılmasının zaruri bir hal aldığı belirlenerek 2013'te bu yönde karar alındığını söyledi.

İstanbul Havalimanı'nın modern tesisleriyle havacılık sektörünün tüm konforuna sahip, Avrupa'nın en büyüğü olduğunun altını çizen Turhan, ayrıca önemli bir "hub" konumunda bulunduğunu kaydetti.

Turhan, İstanbul Havalimanı'nın 7 Nisan itibarıyla tam kapasite hizmete açıldığını hatırlatarak, bu kapsamda 10 milyar 247 milyon avro yatırım, işletme süresince ödenecek 22 milyar 152 milyon avro artı KDV tutarında kira bedeliyle toplamda 32 milyar 399 milyon avronun havacılık sektörüne kazandırılacağına dikkati çekti.

Bakan Turhan, İstanbul Havalimanı'nın sadece havacılık sektörünün gelişmesine değil, aynı zamanda hem aktive ettiği yatırımlarla yaratılacak ek istihdam yoluyla hem de sektörden sağlanacak etkilerle Türkiye ekonomisinin gelişmesine de önemli katkı sağladığını vurguladı.

İstanbul Havalimanı'nda ticari yolcu taşımacılığına bütünüyle başlanılan tarihte, Atatürk Havalimanı'nda bu kapsamdaki seferlerin durdurulduğunu anlatan Turhan, konuya ilişin hususun sözleşmeyle hüküm altına alındığını ifade etti.

Turhan, Atatürk Havalimanı terminallerinin işletimine yönelik TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği AŞ ile imzalanan kira sözleşmesinin 3 Ocak 2021'de sona ereceğine dikkati çekti. Bu sözleşme süresinden önce söz konusu faaliyetin sonlandırıldığını dile getiren Turhan, "Atatürk Havalimanı'nın ticari uçuşlara kapatılması nedeniyle TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği AŞ'ye sözleşmenin kalan süresi için 389 milyon avro kar kaybı ödenmesi kararlaştırıldı." bilgisini paylaştı.

TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği AŞ'nin, Atatürk Havalimanı için yapılan kira sözleşmesi kapsamında yıllık KDV dahil 165 milyon 55 bin 383 dolar ödediğini belirten Turhan, "İstanbul Havalimanı için ise İGA yıllık 1 milyar 45 milyon avro ödeyecek. Böylelikle devletimizin elde ettiği kar yaklaşık 7 katına çıkacak." bilgisini verdi.

İstanbul Atatürk Havalimanı, Mehmet Cahit Turhan, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar İstanbul'a bugün düşüyor! Meteoroloji saat verdi
AK Parti, Kanal İstanbul için referanduma kapıları kapattı Son dakika: Şirinevler durağında metrobüs bir kadın yolcuya çarptı! Seferler bir süre aksadı Meteoroloji'nin kar uyarısı İstanbul'da belediye ekiplerini harekete geçirdi

Son Dakika Haberleri
17:15 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yerli otomobil tüm dünyayı ayağa kaldırdı, Avrupa bunu konuşuyor - Son Dakika Ekonomi
17:07 Bedava halı ve paspas için birbirlerini ezdiler - Son Dakika Ekonomi
16:40 Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Üstün, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika Ekonomi
16:29 Son dakika: MHP Lideri Bahçeli'den yerli otomobil için ilk yorum - Son Dakika Ekonomi
16:03 GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'den yerli otomobil değerlendirmesi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 17:35:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Devlet "İstanbul Havalimanı"ndan 7 kat fazla kazanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]