Devlet istihdam ve enerji maliyetinde fedakarlık etmeli
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Denizli Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Okan Konyalıoğlu, devletin istihdam ve enerji üzerindeki kamu yüklerinden fedakarlık ederek, faiz indirimi ile yaratılan olumlu iklimi taçlandırmasını istedi.
Denizli Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Okan Konyalıoğlu, devletin istihdam ve enerji üzerindeki kamu yüklerinden fedakarlık ederek, faiz indirimi ile yaratılan olumlu iklimi taçlandırmasını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:00
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