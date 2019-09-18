Son Dakika Haberleri: Devlet istihdam ve enerji maliyetinde fedakarlık etmeli
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Devlet istihdam ve enerji maliyetinde fedakarlık etmeli

12 dakika önce

Denizli Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Okan Konyalıoğlu, devletin istihdam ve enerji üzerindeki kamu yüklerinden fedakarlık ederek, faiz indirimi ile yaratılan olumlu iklimi taçlandırmasını istedi.

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Denizli Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Okan Konyalıoğlu, devletin istihdam ve enerji üzerindeki kamu yüklerinden fedakarlık ederek, faiz indirimi ile yaratılan olumlu iklimi taçlandırmasını istedi.

Denizli, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:00 
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