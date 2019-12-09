Son Dakika Haberleri: Devlet Konservatuarı'ndan "Keman-Piyano Konseri"
Son Dakika Güncel Devlet Konservatuarı'ndan 'Keman-Piyano Konseri' - Son Dakika

Devlet Konservatuarı'ndan "Keman-Piyano Konseri"

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından düzenlenen "Keman-Piyano Konseri", 7 Aralık Cumartesi günü Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Devlet Konservatuarı'ndan

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından düzenlenen "Keman-Piyano Konseri", 7 Aralık Cumartesi günü Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.


Konserde keman performansı sergileyen Doç. Hüseyin Bülent Akdeniz'e, Doç. Arman Ataç piyano ile eşlik etti. Konser sonrası görüşlerini aktaran Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Arman Ataç, "Herkesin beğenebileceği Türk eserleri üzerine bir konser gerçekleştirmek istedik. Bu tür konserler insanı sıkmadan, klasik müzik ve enstrümanlardan korkmalarını engelleyerek onların biraz daha müziğe yakınlaşmasını sağlıyor. Bu tür konserlerle; daha çok kişiye ulaşılacağımızı, insanlarda daha çok merak uyandırabileceğimizi ve klasik müziğe duyulan ilgiyi artırabileceğimizi düşünüyorum." dedi.


Konserde; Kütahya'nın Pınarları, Sultaniyegah Sirto, Çökertme, Manisa Türküsü, Havada Bulut Yok, Sarı Gelin, İlvanlım, Iğdır'ın Al Alması, Uzun İnce Bir Yoldayım, Nihavend Longa, Hekimoğlu, Bülbülüm Altın Kafeste, Kemençeden Kemana eserleri seslendirildi. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:56 Kaynak: İHA
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