Devlet konservatuvarı öğrencilerinden klipli

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin evlerinde çektikleri videolardan oluşturulan kliple "evde kal" mesajı verildi.

Öğrencilerin evlerinde enstrümanlarıyla, koronavirüs tedbirlerine dikkati çekmek amacıyla çektiği videolardan klip oluşturuldu.

Öğrenciler klipte vatandaşlara "evde kal" mesajı verdi.

Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın ve Türkiye'nin olağanüstü bir süreçten geçtiğini söyledi.

Devletin vatandaşlara yapmış olduğu "evde kal" çağrısına, konservatuvar öğrencilerinin, hazırladıkları videoyla katkı sunduğunu belirten Zafer, "Ev ortamında bireysel olarak hazırladığımız müzik çalışmalarımızla da toplumumuza moral aşılamayı amaçlıyoruz.

Gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm sağlık personelimize minnet ve teşekkürlerimizi iletmeyi borç biliriz. Bu zor süreçte hijyen kurallarına uymamız ve sosyal mesafeyi korumamız hayati önem taşımaktadır. Sağlıklı ve güzel günlere erişmek için birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde lütfen evde kalalım." diye konuştu.