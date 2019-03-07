Son Dakika Haberleri: Devlet Konservatuvarından 'Dünya Kadınlar Günü' Konseri

Devlet Konservatuvarından 'Dünya Kadınlar Günü' Konseri

1 saat önce

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen "Süslü Şarkılar" konseri beğeni kazandı.

Devlet Konservatuvarından 'Dünya Kadınlar Günü' Konseri, System.String[]
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen "Süslü Şarkılar" konseri beğeni kazandı.

Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu'nda gerçekleştirilenk onserde Arzu Gök (soprano), İrem Kırgız (soprano), Elif Canbazoğlu (mezzo soprano) solist olarak yer alırken, onlara piyanoda Aylin Özuğur, çelloda ise Gülşah Erol eşlik etti. Konserde; A.W. Mozart'tan "Ah! Scostati smanie implacabili", "Cosi fun Tutte", F. Lehar'dan "Meine Lippen Sie Küssen so Heiss", "Guiditta", Edvard Grieg'den "İch Liebe Dich", Hoffman Masalları Operasından "Barcarolle", G. Bizet'ten "Seguidilla", "Habanera", Selman Ada'dan "Ninni", "Je t'aime Adnan", Leo Delibes'den "Flower", Turgay Erdener'den "Sen Sen Sen", Yalçın Tura'dan "Sevmek Nedir", Necip Celal Andel'den "Mazi", Cemal Reşit Bey'den ise "Lüküs Hayat" eserleri müzikseverlerin beğenisine sunuldu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:14 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Masabaşı İşi Bırakıp, Çöp Kamyonunun Direksiyonuna Geçti Hem Annelik Yapıyorlar Hem de Yangına Koşuyorlar

Konya'da Topluklu Ayakkabı Giyen Erkekler Kadınlarla Maç Yaptı Mansur Yavaş'ın Ankara'daki Seçim Bürosuna Saldırı! 8 Kişilik Grup, Çalışanları Tehdit Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 13:03:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devlet Konservatuvarından 'Dünya Kadınlar Günü' Konseri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]