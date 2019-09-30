Devlet Korosu'nun sezon açılış konseri 10 Ekim'de

Konserde solist Ayhan Bal , Yeşim Çağlayan , Gülferi Ateş Yürük, Dilek Sıla Bağdatlı, Yıldıray Öztürk, Halil Erseven ve Sebati Balkan yer alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu'nun sezon açılış konseri 10 Ekim Perşembe günü düzenlenecek.

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