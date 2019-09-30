Devlet Korosu'nun sezon açılış konseri 10 Ekim'de
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu'nun sezon açılış konseri 10 Ekim Perşembe günü düzenlenecek.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:38 Kaynak: AA
Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu'nun sezon açılış konseri 10 Ekim Perşembe günü düzenlenecek.
Topluluğun 2019- 2020 sanat sezonu açılış konseri 10 Ekim Perşembe saat 20.00'da Türk Ocağı Caddesi'ndeki Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu konser salonunda gerçekleşecek.
Konserde solist Ayhan Bal, Yeşim Çağlayan, Gülferi Ateş Yürük, Dilek Sıla Bağdatlı, Yıldıray Öztürk, Halil Erseven ve Sebati Balkan yer alacak.
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