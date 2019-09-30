Son Dakika Haberleri: Devlet Korosu'nun sezon açılış konseri 10 Ekim'de
Son Dakika Güncel Haber

Devlet Korosu'nun sezon açılış konseri 10 Ekim'de

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu'nun sezon açılış konseri 10 Ekim Perşembe günü düzenlenecek.

Devlet Korosu'nun sezon açılış konseri 10 Ekim'de, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu'nun sezon açılış konseri 10 Ekim Perşembe günü düzenlenecek.

Topluluğun 2019- 2020 sanat sezonu açılış konseri 10 Ekim Perşembe saat 20.00'da Türk Ocağı Caddesi'ndeki Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu konser salonunda gerçekleşecek.

Konserde solist Ayhan Bal, Yeşim Çağlayan, Gülferi Ateş Yürük, Dilek Sıla Bağdatlı, Yıldıray Öztürk, Halil Erseven ve Sebati Balkan yer alacak.

Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal eden İHA vuruldu
Günlük burç yorumları 30 Eylül 2019 Pazartesi (Haftalık burç yorumları) Afganistan Türklerinin lideri, 77 yaşında hayatını kaybetti Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke Rusya oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 15:41:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devlet Korosu'nun sezon açılış konseri 10 Ekim'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]