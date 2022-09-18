Koruyucu aileler "farkındalık oluşturmak" için bir araya geldi - Son Dakika
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Koruyucu aileler "farkındalık oluşturmak" için bir araya geldi

18.09.2022 13:58
Koruyucu aileler "farkındalık oluşturmak" için bir araya geldi

Devlet korumasında bulunan çocuklara yuva olan koruyucu aileler ve çocukları, tecrübe paylaşımını aktarmak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla bir araya geldi.

Devlet korumasında bulunan çocuklara yuva olan koruyucu aileler ve çocukları, tecrübe paylaşımını aktarmak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla bir araya geldi.

Koruyucu Aile, Evlat Edindirme Derneği (KOREV) tarafından, bir üniversitede düzenlenen etkinlikte konuşan KOREV Başkanı Ülkü Aydeniz, koruyucu aile sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Artık koruyucu aileliğin ne kadar önemli olduğunun daha iyi bilindiğini belirten Aydeniz, "Toplumun bu konuyu normalleştirmesi, koruyucu ailelik kavramının bilinmesi ve daha da yaygınlaşması çok önemli." diye konuştu.

Koruyucu ailelik ile çocukların sıcak bir yuvada büyüme fırsatını yakaladığını ifade eden Aydeniz, "Aslında koruyucu aile olduğumuzda tek bir çocuğun hayatına dokunmuyoruz, toplumu değiştiriyoruz, iyiliği, güzelliği yayıyoruz. Hayatı değişen bir çocuk, gelecekte nesillerin hayatını değiştiriyor. Daha çok olalım, daha çok çocuğumuza yuva olalım." dedi.

Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğünden yetkililer, çeşitli üniversitelerden akademisyenler de katıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koruyucu aileler 'farkındalık oluşturmak' için bir araya geldi - Son Dakika

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