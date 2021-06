Devlet korumasında yetişen 890 genç kamu kurum ve kuruluşlarına atandı - Son Dakika

Devlet korumasında yetişen 890 gencin kamu kurum ve kuruluşlarına ataması yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık seslendiği gençlere, "Sizlerden beklentimiz çok yüksek. Sizlerin çok şeyi başaracağını biliyoruz" dedi.

Devlet korumasında yetişen 890 gencin kamu kurum ve kuruluşlarına ataması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında düzenlenen törenle yapıldı. Böylece bugüne kadar Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yetişen 56 bin 95 gencin ataması yapılmış oldu. Törende Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve hak sahibi gençler atama kurasını başlatan butonlara birlikte bastı. Ataması yapılan gençlere inancının yüksek olduğunu ifade eden Bakan Yanık, "Hepinizin çok büyük heyecanla ve çok büyük umutlarla burada olduğunuzu biliyorum. Bu son derece doğal bir hak. Sizler iki bakımdan bizim için biriciksiniz. Bir, genç olduğunuz için bu ülkenin geleceğini inşa edecek, bizim umut ışığımız olduğunuz için biriciksiniz. İkinci olarak sizler kurum bakımından yetişen çocuklar olarak geleceği inşa edecek, içinden çıktığınız kurum ve kuruluşlardaki diğer kardeşlerinize örnek olmak bakımından biriciksiniz. Sizlerden beklentimiz çok yüksek. Sizlerin çok şeyi başaracağını biliyoruz" dedi.

Bakan Yanık, 20-25 sene önce Türkiye'de kurum ve kuruluş bakımı dendiği zaman çok farklı bir model çıktığını, geçen süreç içerisinde hem zihniyet dönüşümü hem de ciddi anlamda fiziki yatırım olduğunu belirtti.

"Türkiye'nin geleceği gençlerimiz ve çocuklarımız üzerinden şekillenecek"

Türkiye'nin 84 milyon nüfusunun yaklaşık 3'te birinin genç olduğunu hatırlatan Bakan Yanık, "Yaklaşık 23 milyon civarında çocuğumuz var. Sizler bundan sonraki süreçte gözlerini yönelttiği ve yapıp ettiklerini kendisine model alacakları gençlersiniz. Türkiye'nin geleceği, gençlerimiz ve çocuklarımız üzerinden şekillenecek. İçinde yaşadığımız dünya kolay değil, hayat hiçbir zaman kolay olmamıştır. Ama her birimizin ayrı ayrı zor hikayeleri olabilir. Bu zorluklar hiçbirimizi yıldırmayacak, pes ettirmeyecek, kendi hikayemizi kendi gücümüzle, Allah'ın bizi koruyacağı ve yardım edeceği inancıyla yazmaya devam edeceğiz. Sizler zaten bu hikayeyi yazmaya başladınız. Bundan sonra da kararlılıkla, inançla bu hikayeyi yazmaya devam edin" diye konuştu.

"Bundan sonraki hayatımda da devlet bünyesinde yetişen biri olarak bu bilinçle devletime ve milletime hizmet etmeye çalışacağım"

Bakanlık tarafından ataması yapılan Hatice Türkoğlu, devletin kurum ve kuruluşlarda kalan çocuklar için her türlü imkanı seferber ettiğini söyleyerek, "Kuruluşlarda kalan her çocuğun sağlıklı, mutlu aile ortamına en yakın koşullarda kalmaları sağlanıyor. Ayrıca kuruluşlarda kalan tüm çocukların akademik, sportif, kültürel ve sanatsal başarılarını arttırmak için yoğun bir çaba sarf ediliyor. Bir insan tüm hayatı boyunca kendisine emek verenlere ve yetiştirenlere karşı sorumluluk hisseder. Bende bu sorumlulukla hareket etmeye çalıştım. Bundan sonraki hayatımda da devlet bünyesinde yetişen biri olarak bu bilinçle devletime ve milletime hizmet etmeye çalışacağım. Bundan sonra bize düşen en büyük sorumluluk işimize sımsıkı sarılmak, devletimiz ve milletimize sadakatle bağlı kalmak, ülkemizin refahı için çalışmak ve gelecek kuşaklar için daha iyisini yapmaktır. Son olarak bizlere her daim yeni hedefler gösteren, güç veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, bizlere sıcak bir yuva ortamı sağlayan ve her türlü ihtiyacımızı karşılayan Bakanımız Derya Yanık'a şahsım ve genç kardeşlerim adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA